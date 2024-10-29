勞工超在意「雇主品牌」 這福利最能代表雇主品牌

大缺工時代，求職市場翻轉為「人才選雇主」，企業紛紛打造「雇主品牌」。台灣「雇主品牌」的現況如何？勞工是否受「雇主品牌」吸引？針對台灣企業的「雇主品牌」，勞工打幾分？《比薪水》發表《2024 年台灣雇主品牌認知與評分調查》，面對低薪及高通膨，62.1%勞工直言「雇主品牌」首要是公司的薪資福利，其次才是公司在員工心中的形象。

《比薪水》指出，2024 年企業徵才關鍵字，莫過於「雇主品牌」（Employer Brand）。大缺工時代，求職市場翻轉，不是「雇主選人才」而是「人才選雇主」。為了爭奪人才，雇主紛紛打造「雇主品牌」，行銷外部形象「徵才」、加強內部管理「留才」。不過，「雇主品牌」對招募的實際影響有多大呢？

《2024 年台灣雇主品牌認知與評分調查》統計全台灣勞工對於「雇主品牌」的認知程度，以及求職是否受其吸引。

《比薪水》詢問填答者對企業「雇主品牌」的認知為何，冠軍為「公司整體的薪水福利」（62.1%），亞軍、季軍分別為「在求職者和員工心中的形象」（60.2%）、「對員工的承諾和價值主張」（54.2%）。

低薪水、高物價的大環境，最能吸引台灣勞工的莫過於物質條件。另一方面，公司的形象、給予員工的承諾、價值主張，也同樣受到重視。

至於勞工如何認識「雇主品牌」？從外部行銷來說，對「雇主品牌」的影響最深者為「網路評論」（88.5%）。也就是說，比起媒體宣傳、獎項認證等，勞工更加信任 PTT、Dcard 等熱門社群，或《面試趣》、《比薪水》等網站的員工真實評價。

《比薪水》認為，幾乎所有求職者在投遞履歷時，會優先考慮「雇主品牌」良好的企業，甚至降低原先設定的求職條件，突顯「雇主品牌」的重要性。但是台灣企業打造「雇主品牌」時，比起留才，更重視徵才。要是「雇主品牌」流於表面，員工流動率居高不下，就無法降低招募成本。

《比薪水》認為，現今求職者不再被動接收宣傳，傾向主動上網查詢企業評價。要搶到好人才，就必須重視網路評論，正視負評、改善內部管理，才是維護「雇主品牌」的最大關鍵。