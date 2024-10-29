未來什麼產業最賺？他點名10行業：二手車30年不缺單、洗冷氣營收驚人

台灣未來五年內，什麼產業最賺錢？身兼導演、作家以及影像公司老闆的李又宗，從自媒體代操的角度，列出10大目前最有發展的產業。其中，他提到「洗冷氣產業」，洗一台冷氣大約可以收費1800到3500元，就有客戶的公司請了10幾名師傅，一年可以洗出4~5千萬的營業額。

李又宗表示，會找上門的客戶，都是市場上已經穩定獲利的公司，因此想再透過自媒體代操，放大自身業務產能。他舉出10大產業，表示如果你的自媒體賽道跟這些產業相關，就會獲利，也有機會達成流量變現。

李又宗提到，台灣已經有不少建商跨足海外市場，特別是東南亞國家，自己也有客戶在海外投資民宿、餐廳。他認為這塊的市場不但龐大，而且單價高，客戶出價也不會小氣。

二、群眾募資產業

群眾募資雖然不像以前氾濫，但還是能在短時間內衝高業務量，確保穩定營收。

三、二手機車

由於台灣機車族群龐大，加上二手機車的毛利不低，轉單也快，所以自媒體跟短影音是最適合二手機車業的行銷工具。二手機車業不單只有買賣，舉凡改裝部品、維修保養、貸款，都會是二手機車業的獲利來源。

四、二手汽車

由於台灣稅高，加上特殊的「超貸」文化，讓信用小白也可以購車，「30年來都不缺訂單」。二手車除了買賣以外，車商還會賺進維修保養、料件、周邊商品、洗車包膜打蠟、貸款的利息等。

五、水電裝修裝潢業

李又宗表示，這是他相當看好的產業，因為台灣的大學教育普及化，導致藍領工人大量減少，因此這領域早就是賣方市場，客戶需要「求工班」撥出時間。

六、洗冷氣產業

李又宗說，這個領域是近三年來，「最讓我覺得歎為觀止的產業」。他分析，洗冷氣對技術性的要求不高，也不需要有證照，加上台灣天氣炎熱，家中飼養寵物的比例越來越高，所以民眾對這方面的人力需求很大。洗一台冷氣大約1800到3500不等，「我曾經有個客戶，公司只有10來名師傅，一年可以洗出四五千萬的營業額，非常嚇人」。

七、成人產業

不只是拍成人片，連同線上寫真、實體活動、周邊商品、情趣用品都可以歸納進來。李又宗說，目前受惠於JKF、JVID、Onlyfans等平台的努力，線上付費觀看的習慣已被養成，加上各種成人展的舉辦，很多演員光靠寫真，年薪都可以賺進數百萬以上。

八、美業

除了醫美，也包含美髮美甲、精油芳療、韓式肖像照，所有跟「美」掛勾的產業，在未來都會是不敗主力。畢竟隨著社群平台的普及，會一直給用戶製造衝擊和焦慮，所以容貌焦慮只會越來越嚴重，這不僅是這個時代的悲哀，也是這個時代的商機。

九、八大產業

男模會館、酒店行業、招待所、當鋪等，比起一般行業都有層神秘感，所以裡面很適合做老闆或是經理的個人IP。

十、身心靈產業

李又宗分析，雖然目前還沒看到這領域的公司有成熟的穩定獲利跟運作，但他相信在未來，算命卜卦、身心靈療程會是一個大幅發展的產業。