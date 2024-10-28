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連碰違法公司！ 上班族爆料入職3間檢舉2間：連加班費都要坑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友陸續入職三間公司，發現有兩間都有違法事項，果斷檢舉成功。示意圖，人物與本文無關。 圖／ingimage
一名網友陸續入職三間公司，發現有兩間都有違法事項，果斷檢舉成功。示意圖，人物與本文無關。 圖／ingimage

勞資爭議有各種類型，如加班費、積欠工資、休假問題等等，而勞工也可以透過各種管道申訴。日前就有一名網友指出，他剛出社會至今，入職三間公司因資方違法事項，被他告了兩間，他分享經歷後，許多網友直呼「開個收費公司吧，很多勞工需要你協助」。

一名網友在Dcard發文表示，他出社會後找的第一份工作，是一個假外商公司，剛遇到疫情被資遣，去領失業補助時，發現勞保被少報，導致少領4400多元，他跑去找勞保局申請調解，除了少領的錢以外，還要求該公司照合約保障，按比例給14個月年終。

在開調解會時，該公司派出了3名人員，包含法務、主管跟人資，當時調解員算出除了要給失業補助、年終獎金以外，還有公司少繳的勞工退休金，但公司主張「這是非經常性的獎金」，直到原PO拿出薪資單佐證，公司又說「年終獎金沒有到合約上規範的時間，所以不予發放」，公司主管提出「1萬元和解」，他則向公司法務提出2萬5千元和解，最後達成協議。

原PO檢舉的第二間公司則是「加班文化盛行」的上市櫃公司，他在職7個月加班總時數252小時，有兩天還差點破12小時，原PO表示「主要不爽的點：是離職的時候公司要線上辦什麼他們的離職手續，有一張單子是說如果發生什麼什麼事項，就得賠償公司過去6個月的薪資和獎金，我看到當然不簽就打去人資部門跟他說條款有問題，他說哪一條有問題我說每一條，他想說服我簽」。

事後協理還稱「這個合約就像電信合約，這只是離職手續之一，大家都不會看直接簽」，原PO回應「所以我拿一個合約，跟你說這邊隨便簽就可以了，你敢簽嗎？」而原PO不斷要求要拿「出缺勤紀錄」，離職半年多後前公司也沒有給，事後他直接送出勞資調解，公司才回應簽核中，承諾會補給加班費，讓原PO吐嘈「我的勞務所得公司還想A，老實說加班費沒多少，我看大概全公司500個人，只有我一個人要加班費，公司還是爽賺」。

原PO發文後，引發許多網友大讚「好帥，職場整頓靠你了」、「我還沒有告公司的經驗，謝謝分享」、「很多公司仗著員工不會去查，或者員工覺得算了的心態，在那邊亂搞」、「台灣應該多幾個像你一樣的勞工」、「開個收費公司吧，很多勞工需要你協助」。

加班費 勞基法 職場 薪資 離職

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