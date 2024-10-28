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容易因不熟悉而犯錯...職場新人「很焦慮」 網鼓勵：量力而為

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友身為職場新人，常因為忘記或不熟悉而犯錯，讓她感到十分焦慮。示意圖／Ingimage
一名女網友身為職場新人，常因為忘記或不熟悉而犯錯，讓她感到十分焦慮。示意圖／Ingimage

職場新人需要學習的事情很多，經常會因為進度跟不上而感到挫折，甚至焦慮。一名女網友發文求助，她身為職場新人，常常會因為害怕而猶豫要不要問，工作流程比較複雜時，會因為忘記或不熟悉而犯錯，讓她感到十分焦慮，因此詢問網友：「如何緩解新人焦慮？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是職場新人，遇到不懂會提問，不過常常還是會因為害怕而猶豫要不要問，她有嘗試改變，例如先向前輩確認自己的理解有沒有正確再提出自己不懂的地方，試著告訴自己要早點問清楚，但還是會因為做得不是很周到，所以很苦惱。

原PO表示，當工作流程比較複雜時，或是前輩教得比較快時，她理解得沒辦法那麼快，也會因為忘記或不熟悉而犯錯，前輩很多，每個人的教法不太一致，有的人不會講得很詳細，因此她當下聆聽的時候，沒辦法顧及到事後實際遇到時才碰得到的細節，這時就會很挫折。

原PO坦言，才到職一個星期就十分焦慮，而且越是焦慮越容易犯錯，「不知道自己能撐到什麼時候」，所以詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友鼓勵原PO，提出方法，表示盡力而為就好，「不會做的就問，能做的就做，不能做的就不要勉強自己，量力而為、無愧於心就好，存在即合理」、「可以先嘗試自己解決問題（動腦想、上網查、問其他同事）」、「妳蠻積極認真的工作態度應該不錯」、「緩解焦慮最有效的辦法：時間」。

也有網友分享自身經驗，表達同樣的焦慮，「我入職兩個月多，現在還是時常感覺焦慮，也有遇到和妳類似的問題」、「每天上班都覺得好煎熬，看著做不完的報告、學不完的SOP，怕自己過了新人期還是什麼都不會」、「前輩好像把一整天會做的流程在三天內全部教完，我的腦袋好痛阿，雖然看起來不多，但剛來全部學好多啊」。

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