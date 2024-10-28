快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

「壯世代」重返職場 勞部推就業獎勵 最高領3萬元、最多領二次

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

不讓年齡成為就業阻礙！勞動部積極推動「壯世代」重返職場，充實勞動力，據統計今年1月至9月止，已協助近7萬6千名壯世代民眾成功就業，開啟許多銀髮人才職涯第二春。

其中來自台南的李大哥(化名)，現年59歲，職業軍旅生涯可說是多采多姿，曾駐美採購，還擁有美國北維州大學碩士學歷，官拜中校，壯年時選擇急流勇退，重新規劃職涯與社會接軌，但後來因家人生病，毅然辭去工作，展開長達7年多的居家照護。

李大哥表示，在照護空閒之餘仍不忘充實自我，取得多張證照保持競爭力，「從沒想過投出上百封履歷，居然回覆不到1成！」學經歷不輸人，年紀卻成一大阻礙，令他很灰心，之後透過台南就業中心推介至製造業任職，但又遇到疫情，整個打亂掉。

他決定充電後再出發，便至雲嘉南區銀髮人才資源中心參加職涯探索與成長課程，尋找人生新方向，恰巧「銀髮職訓後就業計畫」開辦，方案內容與心中想法不謀而合，透過銀髮中心與大潤發共同辦理的銀髮職訓後就業活動，順利入職大潤發擔任賣場安保工作；目前已穩定就業5個月，因資格符合勞動部推行的「壯世代就業獎勵」，還能申領獎勵金3萬元。

李大哥指出，職訓後就業計畫給中高齡求職者一個很好的機會與適應過程，不怕找工作不易，反而更有效率，再次感謝雲嘉南分署及銀髮友善企業-大潤發的協助，重返職場更快上手，欣慰能穩定就業。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推出「壯世代就業獎勵」，為鼓勵45歲以上依法退休者，或55歲以上民眾重返職場，凡符合前述條件民眾，離開職場滿3個月，並透過公立就業服務機構推介就業成功，工作滿90天可申領獎勵金，全時工作3萬元、部分工時工作1萬5千元，最多可領取2次。

劉邦棟說，雲嘉南區銀髮人才資源中心提供免費服務及課程，壯世代民眾想重返職場，可利用職涯諮詢服務，由專業諮詢師一對一盤整職涯規劃、自身優勢、履歷健檢與探索適性工作等，把專長及經驗化為個人職涯新亮點；雇主也能透過中心申請企業輔導服務及職務再設計補助等，歡迎有需求的民眾多加利用。詳情可至「45+就業資源網」（網址：https://45plus.wda.gov.tw）查詢，或電洽雲嘉南區銀髮人才資源中心06-2751717及轄區各就業中心。

職場 職涯

延伸閱讀

67歲前經理退而不休 職訓華麗轉身成木工師傅

台糖銀髮養生村委外經營爆爭端 投資人控廠商惡意吸金鬧上警局

護理師婚後離職10年 就業中心媒合早班護理師兼顧家庭

女店員突遭資遣 勞動部「僱用獎助」助轉戰餐飲

相關新聞

被捧殺！同事讓出加薪機會卻暗地說壞話 網點破真相：假客套

每個人都希望在一個和諧的職場裡工作，但難免會遇到一些勾心鬥角的事。近日有網友發文，表示有同事將加薪的機會讓給了自己，沒想到之後發生的事讓他備感壓力。

元老級員工苦等10年升職 她愁薪資怎麼開？網勸：別當工具人

為公司賣命十年還是基層？一名網友在Dcard上發文求助，表示自己在一家公司待了十年，近期等到升職機會，因為公司不大，十年間經手過不少不同性質的工作，目前預想薪資是5.5到6萬，但擔心自己開價太高所以詢問網友該開多少才合理。

foodpanda合作商家十大都市傳說！下雨天沒餐廳是真的嗎？

訂單被拿錯、品項回報有少怎麼辦？身為 foodpanda 合作商家，你是不是經常有疑惑呢？一起來看看最多人關心的「都市傳說」到底該怎麼解決！

專業人士薪情好！金融保險年薪133萬、運輸倉儲125萬、製造業123萬元

根據勞動部最新發布職類別薪資調查結果顯示，在七大職類中，2023年7月工業及服務業全時受僱員工月薪以「主管及監督人員」7...

師字輩掛保證！勞動部薪資調查 機師、精算師、醫師前3高薪

低薪人人怕，但要有真本事才能拿高薪。根據勞動部最新職類別薪資調查顯示，去(2023)年7月各職業中，機師月經常性薪資平均...

頂大特別討厭台積電？網點3關鍵原因「不想領高薪再跳槽」

近年AI盛行，不少新鮮人傾向尋找高科技產業相關工作，盼能獲得更好的薪資福利。不過近日一名就讀陽交大的網友指出，他告訴老師及同學自己想到台積電工作，對方卻都勸他再想想，或表示沒意願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。