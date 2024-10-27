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元老級員工苦等10年升職 她愁薪資怎麼開？網勸：別當工具人

聯合新聞網／ 綜合報導
她苦幹十年僅拿38k，網勸別再做公司工具人。 示意圖／Ingimage
她苦幹十年僅拿38k，網勸別再做公司工具人。 示意圖／Ingimage

為公司賣命十年還是基層？一名女網友在Dcard上發文求助，表示自己在一家公司待了十年，近期等到升職機會，因為公司不大，十年間經手過不少不同性質的工作，目前預想薪資是5.5到6萬，但擔心自己開價太高所以詢問網友該開多少才合理。

原PO表示自己在公司任職有十年，目前做一般行政職月領38000含全勤2000，公司成立了十一年自己是元老級員工，期間曾因公司需求，有過幾次的職務調動，所以對很多部門的事情都相當熟悉。目前的工作內容除了一般行政和雜事外，還兼人事、採購、教導員。因爲接下來會有個晉升主管職的機會，需要擔更多決策和管理責任，原本她的預想薪資大約5.5到6萬，但不確定會不會開太高，或者被低估了，所以想問網友覺得應該給多少才是合理的。

不少網友傻眼表示，「十年資才領38k，而且工作內容各種雜，這公司有妳真的是賺爛了」、「10年38K…怎麼待得下去」、「為什麼資歷那麼久了，薪水不如一個普考公務員」、「感覺妳已經被當成超級工具人了，我們公司剛進就是月薪4萬起跳了」、「學經歷還可以的話，妳不換個工作嗎」。

不過也有人建議原PO還是先升職，對未來比較有幫助，「個人是覺得如果要跳槽還是先升比較好，至少轉職履歷上面的職務是寫主管」。

升職 職場 薪水

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