foodpanda合作商家十大都市傳說！下雨天沒餐廳是真的嗎？

粉紅色的身影，騎著機車穿梭在大街小巷，將熱騰騰的食物或物資盡快送達指定地點，這是foodpanda外送夥伴的日常。如今，透過外送平臺覓食逐漸成為三餐的主流選擇，就像消費者與餐飲商家的橋樑，為疲憊而忙碌的人們帶來暖胃又暖心的服務。

COVID-19疫情之後，對餐飲商家來說，外送平臺能增加曝光，吸引潛在客群、提升訂單量，是為了拓展市場勢必加入的一級戰區。不過，有些網路流傳的都市傳說，比如外送夥伴拿錯單後聯絡不上、下雨天消費者搜尋不到餐廳等，也讓合作商家對外送平臺產生各種疑問與誤解。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友經常提到的「外送商家十大都市傳說」，解答商家對平臺的疑慮，為雙方創造更順暢的合作關係。

No.10 消費者經常不實回報？

一間負責任的商家，一定非常在意消費者的回饋，如果努力提供好品質餐點，卻常遇上部分消費者不實回報的情形，不只影響老闆與員工的心情，也影響餐廳的評價。

foodpanda對此類情況有一套完整的處理機制，舉例來說，若消費者表示未收到餐點，平臺會透過外送夥伴的記錄、送達照片，及其他關鍵資訊來確認事實，商家也可到商家平臺服務中心進行申覆，可大大減少因不實回報導致的損失。

No.9 有款項問題沒辦法申覆？

每一分錢都是商家努力的成果，碰到款項疑慮時，誰不會心頭一緊呢？若計算不符預期、擔憂系統出錯，許多老闆的第一反應就是：「糟了，這筆錢是不是打水漂了？」

事實上，foodpanda的平臺系統，並不像傳統商業系統較封閉、難以接觸，合作商家只須進入foodpanda 商家平臺對帳單，就能快速查看明細，並透過商家平臺服務中心發起申覆，官方就會為你解決疑難，快速處理餐廳款項疑慮。

No.8 出餐時有核對品項，但收到餐點錯誤的信件？

經營餐飲品牌，最怕遇到那些讓人摸不著頭緒的「神祕消費者」回報，明明前一秒出餐核對沒問題，下一秒卻收到、「份量短少」、「餐點不對」的反饋，簡直讓商家懷疑人生。

別擔心！當然不會只聽信消費者一面之詞，foodpanda有完整機制來檢查真實性，包含須拍照回報、專業客服確認等，商家若有疑慮，也可到商家平臺服務中心進行申覆。畢竟，平臺希望能提供良好的外送合作體驗並與商家建立長期合作關係。

No.7 訂單數量有時大幅波動？

「訂單數量波動」是個讓人又愛又恨的話題！今天訂單滿到爆，工作人員忙得一刻不得閒，隔天卻是冷冷清清，這種起伏不定的感覺，讓不少商家感到不安，忍不住自問：「這樣不穩定的訂單量，和外送平臺合作真的有幫助嗎？」

首先，訂單數量波動確實存在，但並不意味著平臺有問題，而是網路生意的自然現象！受到天氣、假日、促銷活動等外部因素影響，訂單量會有所起伏，可利用foodpanda提供的數據分析，協助商家預測需求高峰，透過調整菜單、推出限時優惠等對策來因應，將危機變成轉機，讓你的餐廳更具競爭力。

No.6 平臺的餐廳評分波動較大？

為什麼消費者和餐廳都可能覺得評分系統有時「不公平」呢？當消費者收到一個美味又快速送達的餐點，可能覺得一切順理成章，開心享用餐點，但不一定會點開系統評分；不過，若是遇上意外插曲——湯灑了一點，或是天氣很糟糕，外送夥伴晚到了5分鐘，評分就可能瞬間滑到了1顆或兩顆星的低分，食物口味見仁見智，主觀喜好也是影響高低分的關鍵。

平臺的評分是基於消費者反饋，極有可能受到單一事件或配送體驗影響，未必完全反映餐飲商家整體服務品質，foodpanda努力讓評分系統變得更公平、更透明，也希望透過回覆留言功能，給商家發聲的機會。

No.5 外送夥伴領取訂單後無法聯繫？

當商家忙得不可開交，訂單如潮水般湧來，突然發現應該送出去的訂單還在店內，外送夥伴因為還在送餐路途中所以找不到人！這種情況不只讓商家心煩，也會讓消費者因為訂單錯誤而感到困惑，在這種情況下有什麼解決辦法呢？

其實，foodpanda已意識到這個問題，第一，外送夥伴取餐時必須對應訂單詳細資料，確認拿到對的餐點，另外也針對聯繫機制進行了優化，商家可聯繫線上客服，客服會再通知消費者、並透過系統盡快重新指派外送夥伴，務必圓滿達成正確配送的任務！

No.4 優惠活動不能靈活調整？

找到對的策略，便能掌握住真正的魔法力量，吸引源源不絕的客流！有些商家會擔心平臺提供的優惠活動不能調整更動，而這樣的顧慮往往會錯過當下最有效宣傳策略。

與foodpanda合作的商家，其實都可以靈活設定優惠活動內容，不論是根據季節推出限時特賣、或針對不同活動調整折扣品項，只要依照銷售數據和市場需求進行調整，發揮滿滿創意、看準時機推出，就能讓優惠達到最佳效果，獲取最大化營運效益。

No.3 下班時段才湧入大量訂單，一時忙不過來？

每到了下班時間，總有大量訂單湧入，是不是覺得無奈又頭痛？這也正是許多foodpanda合作商家的心聲：「為什麼非要等到下班時段，訂單才一股腦兒地來？我還能不能喘口氣？」

其實這問題可說是「甜蜜的負擔」，訂單多對於生意來說，當然是好事，但商家也要下班休息。事實上，只要在商家標示的營業時間內，消費者都可以下單，系統也需要一些時間指派外送夥伴，中間會因為時間差的關係，通知商家時可能已經到了打烊時間。如果對取消訂單狀況有疑問，後續都可以透過 foodpanda 商家平臺提出申覆。

No.2 氣候不佳時，消費者反應找不到我的餐廳？

由歌手JOYCE就以斯、楊子平ᏟᎪsᏢᎬᏒ創作的網路爆紅神曲〈都是weather你〉唱著：「受夠台北的天氣陰晴不定，太陽到底在哪裡？baby i can’t see！我們之間的距離雨下個不停，還是想去找你，baby wait for me！」當滂沱大雨落下，路上行人幾乎消失得無影無蹤，消費者外送需求暴增，合作商家期待能迎接一波訂單潮。

不過為什麼氣候不佳時，消費者會找不到我的餐廳呢？真正的原因是，為了確保餐點品質，加上雨天訂單及外送夥伴行車時間增加，系統會自動安排距離較近的商家，以避免後續導致的消費爭議。如果發現其他的異常狀況，隨時可以聯繫foodpanda，客服團隊將快速反應並排查問題。

No.1 平臺抽取佣金後不會回饋商家？

有時候合作商家們會忍不住問：「 平臺抽了佣金，然後呢？我們得到什麼回饋？」尤其是當一筆筆訂單送出，看到佣金扣掉的那一刻，這個想法就會浮上腦海。實際上，foodpanda的服務價值超越佣金！你支付的不僅是一筆費用，更是對自我品牌的曝光、客源進行投資，有了foodpanda，消費者在家滑個手機就能找到你，可幫助商家觸及到更多潛在客戶。

再來，foodpanda不只送來訂單，還在背後默默地為你工作，利用佣金提供商家促銷活動、數據分析及營運優化等行銷資源，增加曝光和訂單量。透過數據分析能更了解消費者的偏好，什麼時段訂單最多，哪些餐點最受歡迎，這樣一來，商家得以更好地調整菜單，掌握市場脈動，無需再靠「猜」來經營，這樣的數據回饋其實比單純的佣金回扣更有價值，幫助商家走得更遠。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月28日至2024年09月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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