專業人士薪情好！金融保險年薪133萬、運輸倉儲125萬、製造業123萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

根據勞動部最新發布職類別薪資調查結果顯示，在七大職類中，2023年7月工業及服務業全時受僱員工月薪以「主管及監督人員」7.7萬元最高，「專業人員」6.4萬元次之。專業人員中，則以醫療保健業、金融保險、運輸倉儲、製造業等業的薪資較高。

專業人員多為「師」字輩，也是除主管職之外，為薪資較高的一群。若觀察月薪（以2023年7月為準），工業及服務業平均月薪6.4萬元。各業中，以醫療保健服務業月薪7.3萬元最高、金融保險業月薪7.2萬元次之；運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業皆為6.6萬元，製造業平均為6.4萬元。

若是比較年薪（以2022年底為準），各業中，金融保險業專業人員平均年薪133.6萬元最高，運輸倉儲業專業人員年薪125萬元，超過醫療保健服務業年薪103.3萬元，勞動部官員解釋，運輸倉儲業專業人員年薪之所以如此麗眼，主要是海洋運輸業薪資很高。

至於製造業專業人員平均年薪也有123.5萬元，官員說，就是半導體電機電子工程師薪資較高，因此拉高製造業平均值。

相較之下，教育業、藝術娛樂休閒服務業的專業人員，年薪平均只有48.6萬元，為各業最低。住宿餐飲業的專業人員平均年薪為59.8萬元。

工業及服務業全時受僱員工職類主要分七大類，平均月薪以「主管及監督人員」7.7萬元最高，「專業人員」6.4萬元、「技術員及助理專業人員」4.7萬元、「事務支援人員」3.8萬元、「服務及銷售工作人員」3.5萬元、「技藝機械設備及組裝人員」3.6萬元，「基層技術工及勞力工」為3.2萬元。由此觀之，日前勞動部劃出3.1萬元低薪線，主要集中在基層技術工及勞力工。

年薪 薪資

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