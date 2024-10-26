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師字輩掛保證！勞動部薪資調查 機師、精算師、醫師前3高薪

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部統計顯示，我前十大高薪職業排名變動雖不大，但隨著外在環境影響，對薪資排名仍產生變動。 示意圖／聯合報系資料照
勞動部統計顯示，我前十大高薪職業排名變動雖不大，但隨著外在環境影響，對薪資排名仍產生變動。 示意圖／聯合報系資料照

低薪人人怕，但要有真本事才能拿高薪。根據勞動部最新職類別薪資調查顯示，去(2023)年7月各職業中，機師月經常性薪資平均高達31.5萬元、精算師20.5萬元、醫師17.1萬元，為國內前三高薪職業，而且還較2022年成長12.9%、12.6%及9.6%。

若以年薪（統計以2022年底為準）來看，機師、精算師、醫師年薪高達352.9萬元、339萬元、234萬元，仍是國內前三高年薪，可說是薪資金字塔最頂尖。

勞動部統計顯示，我前十大高薪職業排名變動雖不大，但隨著外在環境影響，對薪資排名仍產生變動。例如，2021年國內疫情進入三級警戒，民眾自主防疫少去醫院，影響醫師收入，但2022年醫師每月收入平均回升至少2萬元，2023年又加薪1.5萬元；機師2021年平均月薪已回升至23.7萬元，2022年又再爬升至27.9萬元，一口氣增加4.2萬元之多，2023年再加薪3.6萬元，加薪速度羨煞所有勞工。

還有，2021年拜台股大漲之賜，證券金融交易員及經紀人（含理專）經常性薪資跳升至8.2萬元，較2020加薪幅度達17.6%，漲幅為各業之冠。連帶地，財務及投資分規畫分析人員以7.6萬元，一併擠進2021年十大高薪榜。但2022年，上述兩項職業已被擠出前十大；但2023年市場行情好，證券金融交易員及經紀人月薪來到7.8萬元，為排名第九高薪。財務及投資分規畫分析人員月薪雖未擠進前十大，但年薪高達138.4萬元，為第九高。

根據勞動部2023年7月調查，國內前十大高薪職業，以每月經常性薪資計，繼航空駕駛員、精算師、醫師之後，依序為船舶監管人員（含引水員）13.5萬元、職業運動員12.7萬元、律師9.5萬元、電信工程師9.1萬元、統計及精算專業人員7.8萬元、證券金融交易員及經紀人7.8萬元、地質採礦鑽探冶金工程師7.4萬元。上述職類年薪都達127萬元以上。

除此之外，只要「師」字輩，年薪都不差。根據勞動部統計，時下最夯的半導體電機電子工程師年薪138.5萬元，年薪排行第八名。資訊軟體工程師（含程式設計、資料庫及網路專業人員）年薪116萬元、航空機械工程師年薪110.1萬元、化學工程師111.1萬元、光學工程師107.5萬元，會計師104萬元，機械工程師103.9萬元。

像是風險控管人員、稽查人員年薪皆逾129萬元，統計及精算專業人員年薪127萬元。再再顯示，專業性及技能愈高，薪水愈高，仍是職場硬道理。

「經常性薪資」是指員工每月領到工作報酬，包括本薪及按月給付之固定津貼及獎金等；「非經常薪資」則含年終獎金、年節獎金、員工酬勞、非按月發放之績效獎金等。年薪即為兩者全年合計。

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