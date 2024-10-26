助中高齡續留職場！勞動部推「職務再設計」 每人每年最高10萬元

隨著台灣邁向高齡社會，企業面臨中高齡勞工的體能挑戰與人力短缺問題。為協助企業應對此趨勢，勞動部推動職務再設計服務，透過實地訪視和專業輔導，深入了解中高齡及高齡勞工在工作場域所面臨的實際問題，根據需求調整工作設備、條件和環境，並運用就業輔具和調整工作方法，更提供企業改善經費補助，每人每年最高10萬元，以進行具體改善及調整。2023年中高齡及高齡者職務再設計服務計協助2,250人。

勞發署北分署積極推動「中高齡職務再設計服務計畫」計畫，協助中高齡勞工克服職場挑戰，延續職涯。位於花蓮玉里的香又香餐盒食品公司便是受益者之一，該公司透過此服務，不僅延續了壯世代勞工的職涯，還提升了企業的運作效率和員工的工作舒適度，讓員工能在安全、健康的環境中持續貢獻。

香又香餐盒食品公司是東部地區規模最大的團膳公司，專業供應團體膳食，自109年起承包玉里醫院祥和園區的供膳業務。59歲的曾秀雄經理，負責公司的人員管理、物料調度、菜單規劃、食品衛生及教育訓練等多項重要業務。由於工作繁重，他每天需長時間使用筆電處理文書工作，導致視力退化，並伴隨肩頸與腰部不適，影響工作效率，讓他逐漸感到力不從心。

經北分署玉里就業中心就服員實地訪察發現，長時間的不良坐姿及重複的文書操作是造成曾經理身體不適的主要原因。透過職務再設計輔導專家建議，引入人體工學設備，包括人體工學鍵盤、滑鼠、大螢幕，以及具腰部支撐的調節高度工作椅，這些量身定製的輔具，大幅減輕了曾經理的肩頸與腰部負擔，並改善視力問題，顯著提升了工作效率和舒適度。

北分署強調，「中高齡職務再設計服務計畫」通過導入職務再設計專家評估，調整工作方法、優化流程，並提供輔具等量身訂製方案，不僅為中高齡員工創造更友善的職場環境，也提升了企業的運營效率。參與該計畫的企業可申請每位中高齡員工每年最高10萬元的補助。詳情請洽北分署轄區各就業中心，或造訪「45+就業資源網」和「職務再設計」專頁。