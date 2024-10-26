快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

助中高齡續留職場！勞動部推「職務再設計」 每人每年最高10萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

隨著台灣邁向高齡社會，企業面臨中高齡勞工的體能挑戰與人力短缺問題。為協助企業應對此趨勢，勞動部推動職務再設計服務，透過實地訪視和專業輔導，深入了解中高齡及高齡勞工在工作場域所面臨的實際問題，根據需求調整工作設備、條件和環境，並運用就業輔具和調整工作方法，更提供企業改善經費補助，每人每年最高10萬元，以進行具體改善及調整。2023年中高齡及高齡者職務再設計服務計協助2,250人。

勞發署北分署積極推動「中高齡職務再設計服務計畫」計畫，協助中高齡勞工克服職場挑戰，延續職涯。位於花蓮玉里的香又香餐盒食品公司便是受益者之一，該公司透過此服務，不僅延續了壯世代勞工的職涯，還提升了企業的運作效率和員工的工作舒適度，讓員工能在安全、健康的環境中持續貢獻。

香又香餐盒食品公司是東部地區規模最大的團膳公司，專業供應團體膳食，自109年起承包玉里醫院祥和園區的供膳業務。59歲的曾秀雄經理，負責公司的人員管理、物料調度、菜單規劃、食品衛生及教育訓練等多項重要業務。由於工作繁重，他每天需長時間使用筆電處理文書工作，導致視力退化，並伴隨肩頸與腰部不適，影響工作效率，讓他逐漸感到力不從心。

經北分署玉里就業中心就服員實地訪察發現，長時間的不良坐姿及重複的文書操作是造成曾經理身體不適的主要原因。透過職務再設計輔導專家建議，引入人體工學設備，包括人體工學鍵盤、滑鼠、大螢幕，以及具腰部支撐的調節高度工作椅，這些量身定製的輔具，大幅減輕了曾經理的肩頸與腰部負擔，並改善視力問題，顯著提升了工作效率和舒適度。

北分署強調，「中高齡職務再設計服務計畫」通過導入職務再設計專家評估，調整工作方法、優化流程，並提供輔具等量身訂製方案，不僅為中高齡員工創造更友善的職場環境，也提升了企業的運營效率。參與該計畫的企業可申請每位中高齡員工每年最高10萬元的補助。詳情請洽北分署轄區各就業中心，或造訪「45+就業資源網」和「職務再設計」專頁

中高齡

延伸閱讀

勞動部：特休假應依勞工意願排定 雇主若盼出勤應協商

技職人才促成口罩國家隊 勞動部盼喚關注技能

微型創業楷模頒獎 勞動部供創業者「一條龍」服務

淨零衝擊電子零組件業最劇 勞動部示警：明年起失業恐逾萬人

相關新聞

頂大特別討厭台積電？網點3關鍵原因「不想領高薪再跳槽」

近年AI盛行，不少新鮮人傾向尋找高科技產業相關工作，盼能獲得更好的薪資福利。不過近日一名就讀陽交大的網友指出，他告訴老師及同學自己想到台積電工作，對方卻都勸他再想想，或表示沒意願...

主管薪水該多少？她預想開5萬 網曝業界薪資：怎麼待得下去

「主管」是指對某一方面管理負主要責任的人員，如財務主管、人事主管等，可以說，主管也是管理者、領導者。一名女網友發文詢問，她在公司任職10年，有晉升主管職的機會，預想薪資大約在5萬到6萬，詢問網友：「大家覺得應該給多少才是合理的呢？」

公司環境好「沒發展性」該待嗎？職場前輩給建議：先訂計畫

求職時，不僅要考慮工作的環境，更要考量工作的發展適不適合自己。一名女網友發文求助，她畢業後入職一家包公共工程的公司，雖然環境好同事友善，也不會有壓力，但都是沒什麼難度的工作，懷疑自己是不是在「虛度時間」，因此詢問網友：「是不是該去尋覓其他比較有挑戰性的工作？」。

她迷惘工作是為了什麼 網：想過自由生活卻「沒勇氣只能撐住」

你曾迷惘工作的意義為何嗎？一名女網友近日在論壇透露，自從離職的念頭產生後，就日日夜夜看著求職網站，卻發現網站上的工作月薪只高於法定薪資一些，工作量卻沒有因為薪水低而少，也擔憂被不合理壓迫和想要離職這兩者間的輪迴會重複發生，更懷疑自己到底是為了什麼而工作，覺得穩定的生活彷彿變成奢望，而她也透露自己的夢想是成為自由接案的繪師。

她外送上樓到「腿部爆青筋且疼痛」 過來人：有次失去意識就不做了

一名女網友近日在Dcard以「外送跑到爆青筋QQ」為題發文表示，自己有在跑外送，一天工作時間最長曾達14小時，現在接的單量比較少，但也會工作7小時以上，期間有時要上樓送外送，讓原PO為此感到操勞，她近期發現自己的大腿和小腿浮現青筋，也有疼痛的感覺，偶爾有濕疹的情況。

加班費占薪資逾3成 立委嘆大客車駕駛薪資破碎化

大客車駕駛缺工嚴重，截至目前光是客運及遊覽車就缺逾5千人。有立委今於立法院質詢表示，駕駛員減少原因包括疫情導致民眾都自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。