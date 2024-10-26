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頂大特別討厭台積電？網點3關鍵原因「不想領高薪再跳槽」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位就讀陽交大的網友困惑，為何周遭同學都無意願到台積電工作。圖為台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
一位就讀陽交大的網友困惑，為何周遭同學都無意願到台積電工作。圖為台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

近年AI盛行，不少新鮮人傾向尋找高科技產業相關工作，盼能獲得更好的薪資福利。不過近日一名就讀陽交大的網友指出，他告訴老師及同學自己想到台積電工作，對方卻都勸他再想想，或表示沒意願，讓他困惑，「不覺得頂大都很討厭台積電嗎」，不解為何大家不想進去領高額年薪後再跳槽。

原PO在Dcard發文表示，他曾和老師表示未來想進台積電工作，對方卻勸他再想想，不要衝動，知情的同學也告訴原PO，周遭只有他打算去台積電就職。

原PO也發現，常常能看到學校同學把台積電當空氣，不僅談工作、薪水時會自動略過，講到台積電時的評價也不佳，之後他和台大、清大的同學討論仍是差不多結果。

「是不是頂大都特別討厭台積電」，原PO困惑，大家難道都不想到台積電工作，領個3百萬年薪後再跳槽嗎？

有網友認為和工作部門有關，「如果是在台積電顧機台的，要待著又很痛苦、要出去薪水又不能接受，整年就是靠薪資單撐著」、「大家應該是不喜歡屎缺，如果是爽缺應該也蠻樂意進去的」、「應該是身為頂大進不去GG好部門，比起進一些硬邦邦的部門，還是在外面酸比較舒服」、「那是一堆人只知道產線缺，其他部門也招很多啊」。

也有人指出除頂大電資外，仍有不少人以台積電為目標，「看科系吧，像我材料同學覺得進台積是很稀鬆平常的事啊，不是的話頂多就那幾間設備商在選吧」、「頂大電資都不屑去台積，頂大其他理工巴不得跟人家分享自己在台積」、「非電資博士超愛台積，又不用coding、不用verilog，就（年薪）300」。

還有網友表示，台積電工作壓力大，若有更好的選擇自然不會選它，「可以躺在家裡爽WFH，幹嘛去工廠當輪班星人」、「不缺錢幹嘛當人礦，追求成就感有更好的選擇」、「台積非主管年薪中位數才200出頭，前面還有一堆更高的Design house，甚至是外商」。

台積電 求職 科系 薪資 頂大

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