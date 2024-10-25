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主管薪水該多少？她預想開5萬 網曝業界薪資：怎麼待得下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在公司任職10年晉升主管，預想薪資大約在5萬到6萬。示意圖／Ingimage
一名女網友在公司任職10年晉升主管，預想薪資大約在5萬到6萬。示意圖／Ingimage

「主管」是指對某一方面管理負主要責任的人員，如財務主管、人事主管等，可以說，主管也是管理者、領導者。一名女網友發文詢問，她在公司任職10年，有晉升主管職的機會，預想薪資大約在5萬到6萬，詢問網友：「大家覺得應該給多少才是合理的呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她在公司任職有10年了，現在做一般行政職月領3萬8（含全勤2千），因為是元老級員工（公司成立11年），期間曾因公司需求，有過幾次的職務調動，所以對很多部門的事情都相當熟悉，也算優勢之一。

原PO表示，現在的工作內容除了一般行政和雜事外，還兼人事、採購、教導員；因接下來會有個晉升主管職的機會，相對地，也需要擔更多決策和管理責任，她原本預想薪資大約在5萬到6萬，不確定會不會開「太高」，或者被「低估」了，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為「太低」了，「10年年資才領38K，而且工作內容各種雜，這公司有妳真的是賺爛了」、「10年38K怎麼待的下去，掛主管應該要接近甚至超過60K吧」、「為什麼資歷那麼久了，薪水不如一個普考公務員」、「學經歷還可以的話，妳不換個工作嗎？我覺得以妳好歹也要5、6萬以上」、「十年這樣太低了吧」。

也有網友分享薪資行情，「一般公司主管加給大約5000元起跳，加上幫妳調薪3000元的話，應該是46000（相當於入門的課級主管的薪水）」、「聽上市公司的朋友說，當副組長多500元，組長多2000元。如果是有制度的公司，什麼職務價格多少在內部，都是查得到的」、「上市公司行政職員，目前55K，供參」、「主管職缺看工作量跟難易程度，40k-50k差不多」。

職場 薪水

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