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公司環境好「沒發展性」該待嗎？職場前輩給建議：先訂計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友入職一家包公共工程的公司，但都是沒什麼難度的工作。示意圖／Ingimage
一名女網友入職一家包公共工程的公司，但都是沒什麼難度的工作。示意圖／Ingimage

求職時，不僅要考慮工作的環境，更要考量工作的發展適不適合自己。一名女網友發文求助，她畢業後入職一家包公共工程的公司，雖然環境好同事友善，也不會有壓力，但都是沒什麼難度的工作，懷疑自己是不是在「虛度時間」，因此詢問網友：「是不是該去尋覓其他比較有挑戰性的工作？」

一名女網友在Dcard發文，表示她今年剛畢業，因為不知道能做什麼，所以當初都是找助理相關、不用經驗的工作，目前在一家包公共工程的公司做內業助理，因為是十幾個人的小公司而已，所以彼此間關係還滿緊密的，同事主管也很好相處不會勾心鬥角，不太有人加班，即便加班也是按照勞基法給加班費，就環境氛圍來說是一間不錯的公司，而且基本上沒主管在盯，不太有壓力。

但原PO表示，自己的職務是擴編的，總覺得公司並不是很清楚到底該賦予這個職位什麼工作角色，起初以為能在這個特殊行業學習一點新的東西，可是目前都在跑跑公文、做計劃書、偶爾現場會勘測量，然後做一些主管交代事項，都是「沒什麼難度」的工作，懷疑自己是不是在虛度時間，因此想請教網友：「覺得工作沒發展但公司環境不錯，該繼續待下去嗎？」

此文一出，不少網友建議可先擬定「計畫」、認識自己，「如果暫時不知道要怎麼辦可以試試看設定一個短期跟長期的計畫，像是用下班時間學個什麼東西，如果沒什麼想學的也可以設目標是要存多少錢或是想去哪裡玩這些」、「這段時間是用來認識自己、思考下一個工作去哪、該做什麼準備，以及認識別人在做什麼」、「需要更深入的去評估自己未來的職涯規劃」。

也有網友勸原PO應該找更有挑戰性的工作，「這樣的工作環境，感覺上學習不大，也就是說沒有什麼經驗的人，能夠立刻接了就做的話，那這樣子你獲得到的經驗值很少，所以趁年輕先累積工作經驗」、「應該是要換到另外一個環境讓妳能夠付出，而且也能夠得到寶貴的工作經驗」。

求職 職場

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