她迷惘工作是為了什麼 網：想過自由生活卻「沒勇氣只能撐住」

你曾迷惘工作的意義為何嗎？一名女網友近日在論壇透露，自從離職的念頭產生後，就日日夜夜看著求職網站，卻發現網站上的工作月薪只高於法定薪資一些，工作量卻沒有因為薪水低而少，也擔憂被不合理壓迫和想要離職這兩者間的輪迴會重複發生，更懷疑自己到底是為了什麼而工作，覺得穩定的生活彷彿變成奢望，而她也透露自己的夢想是成為自由接案的繪師。

原PO在Dcard以「面試心得 深夜了，誰和我一樣在滑104？」為題發文表示，她目前有離職的打算，因此從起床到睡前都用手機看著求職網站，但是大多數的職缺開出的薪資都只比法定薪資高一些，而且工作量也不少，為此原PO也嘲笑過去沒有為未來做出規劃的自己。

原PO也思考，就算面試上新的公司，會不會又遭遇各種不合理的壓迫導致離職，最終形成惡性循環，種種思緒讓原PO懷疑起，「自己到底是為了什麼而工作？什麼時候，穩定的生活反而成了一種奢望？」並透露自己的夢想是成為自由接案的繪師，經營好自己手下的品牌，期盼自己的作品與品牌有更多人看見與喜愛。

有網友表示自己也想過上較自由的生活，「好累喔不想工作只想躺平，我出生不是為了給別人做牛做馬的，沒有勇氣結束我只好繼續撐。想做一個自由接案的音樂製作人，也想開間咖啡廳，每天在裡面發呆，跟客人聊人生」、「離職後也是每天刷職缺找工作，每次看到月薪都在27、28左右都在想，這真的是我自己想要的嗎？最近找到工作開始上班，又覺得這不是我想要的，想要離職，但離職後又要再重找工作，感到很迷茫、焦慮。我想要從事美容或療癒性質方面的工作，想開一家自己的工作室」、「下班回到家吃完飯都已經7、8點，一整天手都沒停過，時間都被綁在工作上，連下午傍晚都沒時間去走路運動，這種被綁死的感覺，有夠討厭」。

也有網友分享對工作的迷惘，「沒工作每天都很焦慮在看人力銀行、面試，真的有工作的時候又會陷入一種我現在到底在幹嘛？這是我想要的嗎？這種擾人的情緒，有時候真的只是想要一份正常一點的工作為什麼就是這麼難，最近也是因為好不容易面試上了一家公司，進去上班一個禮拜就開始問自己這是我要的嗎？無止境的輪迴讓人身心俱疲」、「已經27歲了，職涯還是不太順利，前陣子才看到比我更優秀的同齡人，因為必須養原生家庭，即使月收入不錯也很痛苦，甚至還搞到眼睛黃斑部病變。如果只需養活自己的還過得去，但像我們這種以後還要養父母的怎麼辦？看到有些朋友都結婚生子，甚至有不用工作也沒有生小孩的，就覺得我那麼辛苦是為了什麼」、「真的有很深的共鳴，正職薪水3萬6千元＋假日兼職薪水6000～10000不等＋假日安排時間讀書考照，很累，真的很累，這到底什麼世代⋯⋯」。

有人則鼓勵起原PO和留言的網友，「加油，不甘庸庸碌碌的大家，但我們一起身不由己吧」。