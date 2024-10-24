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她外送上樓到「腿部爆青筋且疼痛」 過來人：有次失去意識就不做了

聯合新聞網／ 綜合報導
有外送員在外送時長一天7小時且有時須上下樓梯的情況下腿部不適。本報資料照
有外送員在外送時長一天7小時且有時須上下樓梯的情況下腿部不適。本報資料照

一名女網友近日在Dcard以外送跑到爆青筋QQ」為題發文表示，自己有在跑外送，一天工作時間最長曾達14小時，現在接的單量比較少，但也會工作7小時以上，期間有時要上樓送外送，讓原PO為此感到操勞，她近期發現自己的大腿和小腿浮現青筋，也有疼痛的感覺，偶爾有濕疹的情況。

對於原PO曾跑到14小時，引起外送員過來人討論起長工時問題，表示自己曾為了錢，天天跑逾15小時的外送，一度失去意識，「我以前為了拚獎金，每天跑過16小時（自己的跑完再偷跑別人的帳號），後來有天到家失去意識就不做了。建議轉行，現在不好賺了」、「用時間換錢當然會稍微多一點，但畢竟平台一直砍薪，也多不到哪裡去」。

也有網友針對原PO腿部出現的問題給予建議，「先去看醫院看看，另外問醫師能不能穿壓力襪，沒電梯的就不要送上樓吧……」、「我朋友以前也是這樣，他叫我留言叫你看醫生，你這情況蠻嚴重了，應該是靜脈曲張」、「泡腳有用喔，但是要天天搭配腳拉板拉伸小腿」、「會痛就看醫生，別上網亂聽意見就自己覺得這樣就好」。

外送 外送員

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