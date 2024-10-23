快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

女主管高雄徵才開38K找嘸人「不吸引人嗎？」 網見職缺搖頭：我跳過

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在人力銀行徵櫃姐，底薪開出每個月38K，工作環境和條件都不差，但就是沒人應徵。 示意圖／ingimage
原PO在人力銀行徵櫃姐，底薪開出每個月38K，工作環境和條件都不差，但就是沒人應徵。 示意圖／ingimage

南北薪資差異大，南部低薪已是眾所皆知的事，有一名女主管表示在人力銀行徵櫃姐，開出38K的月薪仍然沒有人應徵，她透露地點在高雄，工作內容不會太重，甚至還有冷氣吹也能滑手機，銷售技巧好一點的甚至還能領到7、8萬，但就是乏人問津。不少網友看到職缺是找櫃姐，紛紛打退堂鼓。

這名女主管在Dcard以「現在38K已經不吸引人了嗎？」為題，表示104上面一堆職缺都開最低薪資，但她開出底薪38K，足足多了一萬元，若談吐、口條不錯還可以領5萬左右，銷售技巧厲害一點的人，領7到8萬不是問題。

原PO透露櫃姐上班時有空檔可以坐著滑一下手機，不會要求得要一直站著，而且休假、保障都符合勞基法，工作環境也很舒適，「冷氣超涼、廁所超乾淨，休息時間吃飯有很多選擇」，再加上主管很通情達理，犯錯都是溫柔勸導，這樣的工作條件，卻還是沒有人想做，讓她不解「難道現在不是科技業都沒人要做了？大家對工作的要求是什麼？」

貼文一出，留言一片吐槽，「重點，妳那個是業務」、「跟超商差不多的薪水，算了吧」、「要直接面對客戶，忙起來也沒辦法休息，吃飯可能要依照客人狀態調整，休假要輪休，大檔期可能還禁休，最重要的是還要背業績壓力，我選擇找辦公室見紅休躺平，薪水也比38K高」、「其實我覺得這樣的薪水算是符合工作內容而已，不算特別多，畢竟百貨公司要輪班、假日不一定休息、吃飯時間不正常，要付出這些38k真的還好」、「假日要排班的工作我一律跳過」。

人力銀行 徵才 職缺

延伸閱讀

支持死刑？ 高雄警察局長、17名分局長全舉手無例外

擔心不安全 議員爆料高雄某市立醫院地下室禁停電動車

影／高雄分隔島公車站「座椅擋出入」挨轟 輪椅族報警求助

房間著火逃出求救卻躲入隔壁房 高雄瑞谷商旅火警曝1死原因

相關新聞

大客車駕駛缺工逾5千人 交通部年補貼客運運價7.3億元

大客車駕駛缺工嚴重，不僅影響既有駕駛服務水準，更危及行車安全。交通部公路局統計，光是公路客運、市區客運及遊覽車駕駛缺員就...

加班費占薪資逾3成 立委嘆大客車駕駛薪資破碎化

大客車駕駛缺工嚴重，截至目前光是客運及遊覽車就缺逾5千人。有立委今於立法院質詢表示，駕駛員減少原因包括疫情導致民眾都自己...

女主管高雄徵才開38K找嘸人「不吸引人嗎？」 網見職缺搖頭：我跳過

南北薪資差異大，南部低薪已是眾所皆知的事，有一名女主管表示在人力銀行徵櫃姐，開出38K的月薪仍然沒有人應徵，她透露地點在高雄，工作內容不會太重，甚至還有冷氣吹也能滑手機，銷售技巧好一點的甚至還能領到7、8萬，但就是乏人問津。不少網友看到職缺是找櫃姐，紛紛打退堂鼓。

已做3年長照…資管男憂「浪費學歷」想轉科技業 網搖頭：方向錯誤

長照產業肩負著人口結構快速老化，隨之衍生急需家庭與社會沉重負荷問題解決方案的重大使命。一名男網友發文詢問，他從大學資管系畢業後進入常照產業工作，如今26歲月新4萬，怕「浪費學歷」想轉職到科技業發展，又擔心工作不是自己想要的，因此發文詢問網友們的意見。

工時10小時、月領26K！安親班老師「1原因」不敢離職 網友揭暗黑內幕

各行各業都有辛苦的地方，不過日前一名網友到安親班工作，原本公司談好月薪29K，結果實領卻只有26K，甚至一天工時還高達10小時，且除了學生的課業外，還得包辦行政事務、打掃環境等工作...

演唱會商機爆發 北高周邊民生消費圈徵才15萬人、這工作上看6.2萬

國內外演唱會熱潮席捲全球，相關工作愈來愈搶手。104人力銀行表示，從演唱會的籌辦、行銷、售票、開唱，平均每月徵才7400...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。