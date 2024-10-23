女主管高雄徵才開38K找嘸人「不吸引人嗎？」 網見職缺搖頭：我跳過

南北薪資差異大，南部低薪已是眾所皆知的事，有一名女主管表示在人力銀行徵櫃姐，開出38K的月薪仍然沒有人應徵，她透露地點在高雄，工作內容不會太重，甚至還有冷氣吹也能滑手機，銷售技巧好一點的甚至還能領到7、8萬，但就是乏人問津。不少網友看到職缺是找櫃姐，紛紛打退堂鼓。

這名女主管在Dcard以「現在38K已經不吸引人了嗎？」為題，表示104上面一堆職缺都開最低薪資，但她開出底薪38K，足足多了一萬元，若談吐、口條不錯還可以領5萬左右，銷售技巧厲害一點的人，領7到8萬不是問題。

原PO透露櫃姐上班時有空檔可以坐著滑一下手機，不會要求得要一直站著，而且休假、保障都符合勞基法，工作環境也很舒適，「冷氣超涼、廁所超乾淨，休息時間吃飯有很多選擇」，再加上主管很通情達理，犯錯都是溫柔勸導，這樣的工作條件，卻還是沒有人想做，讓她不解「難道現在不是科技業都沒人要做了？大家對工作的要求是什麼？」

貼文一出，留言一片吐槽，「重點，妳那個是業務」、「跟超商差不多的薪水，算了吧」、「要直接面對客戶，忙起來也沒辦法休息，吃飯可能要依照客人狀態調整，休假要輪休，大檔期可能還禁休，最重要的是還要背業績壓力，我選擇找辦公室見紅休躺平，薪水也比38K高」、「其實我覺得這樣的薪水算是符合工作內容而已，不算特別多，畢竟百貨公司要輪班、假日不一定休息、吃飯時間不正常，要付出這些38k真的還好」、「假日要排班的工作我一律跳過」。