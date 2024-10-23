工時10小時、月領26K！安親班老師「1原因」不敢離職 網友揭暗黑內幕

各行各業都有辛苦的地方，不過日前一名網友到安親班工作，原本公司談好月薪29K，結果實領卻只有26K，甚至一天工時還高達10小時，且除了學生的課業外，還得包辦行政事務、打掃環境等工作，但他卻礙於一個原因不敢離職，讓網友們急勸離職，「隨便的工作都比安親班好」。

該名網友在Dcard發文，表示自己上個月剛進入一間安親班工作，當初公司說好月薪2萬9千元，沒想到實領薪水只有2萬6千6百元。安親班沒有打卡制度，但因老師流動率高所以要改制，讓學生把功課帶回家寫。

不過事實上，實際情況並非如此，原本他可以在19點30分下班，卻因為學生功課沒寫完，被留到21、22點。另外，評量也需要在安親班改完，更要負責打掃廁所、教室和公領域，回家還要繼續改考券。

原po透露，基本上一天的工作約10小時，且因沒有櫃檯老師這個職務，所以會計、行政等雜物也由老師包辦。但更令他無奈的是，這間安親班有需多特殊生，一個班共21人中就有6~7個特殊生，讓他感嘆在種種環境下，要顧好每個學生，還得把功課改完，幾乎不可能。原po抱怨「每天都被罵，真的是好累」，也萌生離職的念頭，但礙於鄰近段考，不知道可不可以提離職。

文章曝光，網友們紛紛勸他快逃，「隨便的工作都比安親班好，安親班都是說的比做的好聽」、「安親班不適合當正職工作」、「聽到29k就直接不考慮了」、「我8月底入職，前天離職，有教師證有教育理念的禁不起他們這樣搞」。

過來人也揭露補習班暗黑內幕，「我9月入職中部的補習班是工時過長+沒有工作合約+上班沒打卡+週休一日，我覺得超級沒有保障，所以昨天提離職了」、「很多補習班安親班都是這樣啊，甚至會凹還沒出社會的大學生，尤其是暑假最明顯了，給基本時薪，要做全部的工作」。

後續，原PO也順利離職，卻被主任指責「你不爽做就可以直接不來了嗎」、「被我們罵個幾次而已，那麼經不起罵的嗎」。原PO表示，儘管領到的薪水很少，但總算卸下沉重的壓力。