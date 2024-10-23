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已做3年長照…資管男憂「浪費學歷」想轉科技業 網搖頭：方向錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在長照產業工作的男網友，怕「浪費學歷」想轉職到科技業發展。示意圖／Ingimage。
一名在長照產業工作的男網友，怕「浪費學歷」想轉職到科技業發展。示意圖／Ingimage。

長照產業肩負著人口結構快速老化，解決家庭與社會沉重負荷問題的重大使命。一名男網友發文詢問，他從大學資管系畢業後進入長照產業工作，如今26歲月薪4萬，怕「浪費學歷」想轉職到科技業發展，又擔心工作不是自己想要的，因此發文詢問網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示自己今年26歲，私立大學資管系畢業的，剛畢業因親戚關係開設長照機構，需要人手幫忙大小事而加入長照業，一做就3年了，薪水大致4萬上下，長照做得久且得心應手。但他怕30歲後無法去科技業發展，所以決定今年6月轉職。

原PO表示，自己是科技業新鮮人，找工作一個個碰壁，先入職一間科技公司做技術員，但因薪水太低而離職；後來進入一間小公司做倉管兼工程助理，目前在職中，但薪水還有工作都不是自己要的。他覺得自己都讀到大學畢業，去做長照很「浪費」學歷，所以陷入兩難之中。

此文一出，不少網友建議不要轉職，「你找的科技業工作都是所謂的科技業打雜的，薪水當然低，還不如繼續做長照，你找工作方向一開始就錯了」、「長照是未來趨勢，可以結合自己的優勢配合長照體系，你走再久的科技業，也是會老到走入別人的長照體系」、「你還是老實的回去長照吧，最起碼薪水對得起自己」。

也有網友建議，可以先去補碩士學歷，「資管系想去科技業拿好一點的薪水還是去補碩吧」、「補碩，畢竟你都26了，離大學畢這麼多年，完全沒做這行沒碰這塊，公司每年有一堆電資畢業生，不可能找你」、「學歷補一下，不然你能給科技業老闆什麼」。

科技業 職場 長照

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