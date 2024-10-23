快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵加薪 基層起薪3.6萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵員工爭取改善低薪，交通部長陳世凱今與台鐵企工會談，宣布行政院即將核定台鐵新進從業人員調薪1800至3140元，起薪上看3.6萬元。聯合報系資料照
台鐵員工爭取改善低薪，交通部長陳世凱今與台鐵企工會談，宣布行政院即將核定台鐵新進從業人員調薪1800至3140元，起薪上看3.6萬元。聯合報系資料照

台鐵公司化迄今十個月，交通部長陳世凱昨與台鐵、台鐵企業工會會談後，宣布基層從業人員薪資將增加一八○○元至三一四○元，最基層起薪三點六萬元；至於引起軒然大波的董總加薪案也過了，台鐵董總薪資每月近廿萬元。

台鐵產業工會日前披露，台鐵董事長加薪五萬多，高達百分之四十，等於月薪高達近廿萬元，之後董事長又替自己申請大功，質疑公司化後的維修預算、人力及員工待遇都未解決，高層不該記功，而是該記過。

董座、總經理加薪五萬

台鐵證實，近期已收到薪資調整公文，因此目前台鐵董事長、總經理確定加薪五萬多元，每月薪資近廿萬元；台鐵強調，公司已是國營事業，薪資比照國營事業相關法規的規定。至於記大功的部分，需經董事會及交通部同意，目前尚未提報出去。

台鐵公司化後，新召募的從業人員因薪資待遇表遲未核定，只能暫領公司化前具公務員資格，也就是資位人員月薪的九成至九成三。台鐵表示，經與交通部、企工協調後，將調漲以資位人員百分之百固定月薪發給，並將部分非固定薪資納入從業人員職務薪考量，提升從業人員薪資，增加幅度約一八○○元至三一四○元。

台鐵今年初原計畫召募九百多名從業人員，最後錄取七百多人，四階基層人員暫領月薪分別為第十一階三萬三千元、第十階三萬六千元、第九階三萬九千元、第八階職等四萬二千元。

台鐵說明，待行政院核定後，未來新進從業人員甲等年終考績獎金最高四點四個月，佐級人員甲等年終考績獎金最高二點五個月，從業人員獲得獎金會比資位人員高。此波調漲，現行從業人員薪資可回溯至到職日補發薪資及加班費。

台鐵指出，這波基層薪資調整受惠員工為年初新進的七百多名從業人員，另有一千多名營運人員可能轉任；預計年底啟動二度徵才，招募七三四人，實際錄取六三四人，另招募一百名從業人員資格的司機，盼新待遇結構能吸引更多新血。

台鐵公司化 月薪 薪資

延伸閱讀

台鐵從業人員薪資最多增3140元 起薪上看3.6萬元

台鐵從業人員薪資最多可增3140元 交長再提高3獎金金額

飯店搶員工 隱形福利超誘人 這家酒店祭全球100多家一年免費住18晚

兆豐金董事長出線 董瑞斌掌銀行公會

相關新聞

已做3年長照…資管男憂「浪費學歷」想轉科技業 網搖頭：方向錯誤

長照產業肩負著人口結構快速老化，隨之衍生急需家庭與社會沉重負荷問題解決方案的重大使命。一名男網友發文詢問，他從大學資管系畢業後進入常照產業工作，如今26歲月新4萬，怕「浪費學歷」想轉職到科技業發展，又擔心工作不是自己想要的，因此發文詢問網友們的意見。

工時10小時、月領26K！安親班老師「1原因」不敢離職 網友揭暗黑內幕

各行各業都有辛苦的地方，不過日前一名網友到安親班工作，原本公司談好月薪29K，結果實領卻只有26K，甚至一天工時還高達10小時，且除了學生的課業外，還得包辦行政事務、打掃環境等工作...

演唱會商機爆發 北高周邊民生消費圈徵才15萬人、這工作上看6.2萬

國內外演唱會熱潮席捲全球，相關工作愈來愈搶手。104人力銀行表示，從演唱會的籌辦、行銷、售票、開唱，平均每月徵才7400...

台鐵加薪 基層起薪3.6萬

台鐵公司化迄今十個月，交通部長陳世凱昨與台鐵、台鐵企業工會會談後，宣布基層從業人員薪資將增加一八○○元至三一四○元，最基...

台鐵加薪 新進員工「100％固定月薪發給」起薪上看3.6萬

台鐵員工爭取改善低薪，交通部長陳世凱今與台鐵企工會談，宣布行政院即將核定台鐵新進從業人員調薪1800至3140元，起薪上...

台鐵從業人員薪資最多可增3140元 交長再提高3獎金金額

台鐵企業工會今天宣布，經與交通部長陳世凱會談後，從業人員起薪將增幅1800至3140元，原有員工選擇轉任從業人員者，得依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。