台鐵加薪 基層起薪3.6萬

台鐵公司化迄今十個月，交通部長陳世凱昨與台鐵、台鐵企業工會會談後，宣布基層從業人員薪資將增加一八○○元至三一四○元，最基層起薪三點六萬元；至於引起軒然大波的董總加薪案也過了，台鐵董總薪資每月近廿萬元。

台鐵產業工會日前披露，台鐵董事長加薪五萬多，高達百分之四十，等於月薪高達近廿萬元，之後董事長又替自己申請大功，質疑公司化後的維修預算、人力及員工待遇都未解決，高層不該記功，而是該記過。

董座、總經理加薪五萬

台鐵證實，近期已收到薪資調整公文，因此目前台鐵董事長、總經理確定加薪五萬多元，每月薪資近廿萬元；台鐵強調，公司已是國營事業，薪資比照國營事業相關法規的規定。至於記大功的部分，需經董事會及交通部同意，目前尚未提報出去。

台鐵公司化後，新召募的從業人員因薪資待遇表遲未核定，只能暫領公司化前具公務員資格，也就是資位人員月薪的九成至九成三。台鐵表示，經與交通部、企工協調後，將調漲以資位人員百分之百固定月薪發給，並將部分非固定薪資納入從業人員職務薪考量，提升從業人員薪資，增加幅度約一八○○元至三一四○元。

台鐵今年初原計畫召募九百多名從業人員，最後錄取七百多人，四階基層人員暫領月薪分別為第十一階三萬三千元、第十階三萬六千元、第九階三萬九千元、第八階職等四萬二千元。

台鐵說明，待行政院核定後，未來新進從業人員甲等年終考績獎金最高四點四個月，佐級人員甲等年終考績獎金最高二點五個月，從業人員獲得獎金會比資位人員高。此波調漲，現行從業人員薪資可回溯至到職日補發薪資及加班費。

台鐵指出，這波基層薪資調整受惠員工為年初新進的七百多名從業人員，另有一千多名營運人員可能轉任；預計年底啟動二度徵才，招募七三四人，實際錄取六三四人，另招募一百名從業人員資格的司機，盼新待遇結構能吸引更多新血。