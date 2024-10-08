工作經驗不滿一年求職容易被刷掉？ 網曝看法：跟1特性有關

新鮮人在找工作時，常常參考周遭親友的意見，而日前有位網友表示，長輩建議他「工作至少要待滿1年再跳槽，避免被認為待不久，減少錄取的機率」，不過網友好奇「待不滿一年是人資那邊就不會過關，還是用人主管看到會刷掉？」對此，有網友認為「這跟穩定性有關」。

一名網友在PTT發文表示，近期他在找工作時，詢問周遭的長輩或者是在工作的朋友意見，身為職場老鳥的長輩建議他「工作至少待滿一年再跳槽，避免被認為待不久，會減少自己的錄取率」。原PO好奇「這種建議是有效的建議，還是只是廢話？待一年的意思是人資看到未滿一年，可能就會刷掉，還是用人的主管看到工作未滿一年，印象就會不太好？」

他補充說明，最近面試下來，很多主管都分享「這個找工作時機點很差」，但他認為「如果等明年才開始投履歷，等於空轉一年，壓力會更大」。

對此，有些人認同要待滿一年「的確有些職缺想找穩定性高的，這時候單位就會請人資特別篩選工作更換的頻率與年資，太低就排除，基本上人資怎麼篩選是根據單位要求」、「我覺得至少一年不算穩定，我這邊部門碰過5年跳槽5次的求職者，主任就不想要任用了」、「如果你已經靠近30歲，連一年資歷都沒有，就會給人不穩定的印象」。

也有些網友持相反意見「會在意待多久的公司建議不要去，弄得好像工作超過一年的才是人才，很可悲」、「你夠強公司就需要你！哪管你年資多久？但如果你只是普通人，就乖乖累積年資吧」、「其實沒差，不是每個工作都這麼重視，成果和經驗才是重要的」、「如果很年輕才剛畢業，撐不到一年就算了，吃的是新鮮人紅利」。