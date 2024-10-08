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忌妒同事人生勝利！她「假裝揮手」偷打人 網友全不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，單位上有一名快60歲的大媽，雖然職場升遷不如意，但有一個有錢的老公，子女也相當優秀，讓她心生忌妒，除了上班會對她酸言酸語，也會假裝揮手，故意捶到大媽。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨，單位上有一名快60歲的大媽，雖然職場升遷不如意，但有一個有錢的老公，子女也相當優秀，讓她心生忌妒，除了上班會對她酸言酸語，也會假裝揮手，故意捶到大媽。示意圖／Ingimage

職場間維持良好同事關係相當重要，一名女網友抱怨，單位上有一名快60歲的大媽，雖然職場升遷不如意，但有一個有錢的老公子女也相當優秀，讓她心生忌妒，除了上班會對她酸言酸語，也會假裝揮手，故意捶到大媽。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「我應該就是人家口中說的X掰怨婦吧」為題，指出大媽在工作上拒絕學習新東西，要求改進也會碎碎念，工作量最少，加班時數卻是遠高於其他人，許多同事對她都相當反感。

這名女網友進一步說明，大媽雖然職場升遷不如意，但老公有錢、子女相當優秀，在外人眼裡根本就是人生勝利組，讓她相當忌妒，除了對她酸言酸語，有次也「假裝」揮手，實際則是捶大媽的臉，達成目的後更直呼「爽」。

貼文一出後，多數網友都覺得不妥，紛紛表示「說真的，妳也只不過高人家一階，真的不用那麼自以為是，如果妳的媽媽在職場上，受到年紀輕的人那樣對待妳作何感想？不喜歡她就不要理就好，還在那邊搞假裝不小心打到的小動作，當自己還是國中生嗎？」、「難怪妳要嫉妒，人家也沒礙到妳，還敢動手，還為此沾沾自喜，惡人自有天收」、「其實妳的言行就是標準的自卑轉自大，自己找不到成就只好到處跟比人比較來尋找優越感」。

此外，也有網友給出中肯建議，指出「我雖然不知道妳過去遇到什麼不幸的事，但我很確定妳心理生病了，建議妳去看醫生或者找心理諮商師，不然這個問題會隨著年紀增長越來越嚴重，而且妳已經有出現動手的狀況，情況真的不太妙，妳還年輕，一定要尋求幫助」。

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