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中市勞工局10月邀150家企業釋7,000職缺 薪資上看7.5萬

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
每年徵才活動現場盛況。勞工局提供
每年徵才活動現場盛況。勞工局提供

台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」10月系列徵才，邀集台灣心零售、矽品精密及上銀科技等150家廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供逾7,000個優質職缺，薪資更上看7萬5,000元，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當重視市民就業議題，日前幾份大型民調結果，台中再度蟬聯金獎及五星市長殊榮。在經濟部「投資台灣三大方案」中，台中市核定家數高達314家，是全國第一，總投資金額累計達3,533億元，已創造多達2萬4,000多個就業機會，助市民多元就業。

林淑媛指出，此次「富市台中 就業成功」10月系列徵才，廣邀科技業、製造業、服務業及餐飲旅宿業等熱門產業，其中智能機應用品牌的台灣心零售，開出薪資上看7萬5,000元的軟體及AI智能設備外勤工程師職缺，世界級封裝測試大廠矽品精密，開出薪資上看6萬9,000元的設備助理工程師職缺。

另外，今年度最大場「富市台中 就業成功」就業博覽會將於10月12日在台中世界貿易中心二館盛大登場，歡迎求職民眾踴躍參加。

台中市就業服務處補充，為協助55歲以上或依法退休市民適性就業，規劃10月15日起於東區勞工服務中心「銀髮人才服務據點」辦理樂齡就業月月有徵才活動

另外，10月25日於北屯區四里聯合活動中心辦理壯世代徵才，詳情請至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

協助廠商及市民媒合就業，中市府舉辦「富市台中 就業成功」10月系列徵才。勞工局提供
協助廠商及市民媒合就業，中市府舉辦「富市台中 就業成功」10月系列徵才。勞工局提供

台中市 徵才活動 薪資

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