中高齡重返職場首要原因「退休金不足」 62%二度就業薪資比之前差

yes123求職網「中高齡勞工就業與退休困境調查」顯示，45歲以上勞工近32%是曾退休過又重返職場二度就業者，重返就業原因仍以退休金準備不足占第一，其次是想分擔家計；二度就業者中，61.7%薪資較之前低，顯示中高齡再就業不易取得原來薪資水準。

yes123求職網調查45歲以上熟齡會員工就業及退休狀況，只有6.8%「目前退休中」；其餘有61.3%是「尚未退休過」；剩下的31.9%屬於「曾經退休過，但又重返職場」。

調查顯示，在尚未退休的熟齡勞工當中，目前「有正職工作」的仍然占70.3%：這當中有高達84.8%評估自己「不可以」在現在的公司任職到退休。

另外也有73.1%指出，任職公司今年在徵才時，「有出現」聘用無經驗的新人，來「取代」資深員工的情況。

難怪高達94.2%的中高齡勞工透露，自認目前有「職場恐慌症」。在可複選狀況下，造成恐慌的主因依序來自：「年紀越來越大」(44.6%)、「覺得轉行困難」(42.4%)、「退休金目標遙遠」(38.1%)，以及「擔心被裁員」(32.7%)、「領的薪水太低」(28.1%)。

不過，對於另外這31.9%退休過又重返職場的二度就業者，高達61.7%透露重返職場後的薪資水準「比之前低」；屬於「持平」占33.7%；「比之前高」的，僅有4.6%。

一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，前三大主因依序為：「覺得退休金準備不夠」(69.4%)、「想分擔家計、貸款、負債」(63.5%)，以及「覺得離開職場後生活無趣」(36.7%)。

其餘「二度就業」的原因，又分別有：「仍有長輩要扶養」(35.2%)、「仍有子女要扶養」(33.4%)，以及「子女的工作、收入不穩定」(29.3%)。

更嚴峻生活狀況還有「老老照顧」這件事情。本次調查就發現，在尚未退休的熟齡勞工之中，就有六成二(62.2%)透露，目前仍有「長輩」同時需要「分神」照顧。

當中又分成：34.8%屬於「自認能兼顧工作與長輩」；65.2%屬於「自認不能兼顧工作與長輩」！難怪為了照顧長輩，高達85.8%的人更指出，「曾經」因此有過離職念頭。

雖然還沒退出職場，若考量照顧長輩或未來自己需要被照顧，合計有94.2%的中高齡勞工，覺得需要訂定「長照假」制度，而且又分成：75.7%認為「需要，且要有薪」；18.5%認為「需要，但無薪即可」。