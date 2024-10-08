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面試官狂挖經濟狀況！開保證「月入60K」 網急勸退：這程度你不怕？

聯合新聞網／ 綜合報導
面試假裝經濟壓力大，想不到面試官超滿意，示意圖／ingimage。
面試假裝經濟壓力大，想不到面試官超滿意，示意圖／ingimage。

面試對公司和個人都是互相了解的最佳時機，不過急著邀請你加入也難保沒有陷阱。一名網友在Dcard上發文表示自己近期應聘了一家公司，在面試時故意把自己的經濟狀況講得很差，沒想到面試官接連針對經濟壓力拋出了好幾個問題，甚至向他保證只要願意好好加班月薪六萬不是問題，不少網友跳出來急勸原PO三思，認為肯定有詐。

原PO表示之前就知道部分公司喜歡有經濟壓力的員工，因為有經濟壓力的人通常願意一直加班、被罵，就算被不合理對待也不會輕易離職。所以近日面試時，就一直假裝自己有一定的經濟壓力，說自己因為要照顧弟弟妹妹真的很缺錢，上一份工作因為錢太少而離職。

一番吹牛下來，他原本以為頂多被問個一二次問題，結果整場面試被問了超多次「弟弟妹妹的學費很高嗎」、「每個月會需要多少錢呢」、「不用給父母嗎」，甚至連未來買房、買車、信貸、欠債、其它的貸款了也都通通拋出來問，並強調只要肯配合加班輪班，每個月都有六萬以上，面試結束後，原PO說面試官貌似對他非常滿意，還揚言讓他「在家等消息就好」，意想不到的結果讓他非常錯愕，直言「老實說我也沒想到會演變成這樣，只是想說我很缺錢而已」。

貼文發佈後釣出不少過來人質疑「這面試官吃相真難看」、「這種會進去後，你感覺會遇到各種麻煩事」、「在常態加班的公司，有是加分」、「這種公司我還真的不敢去欸」、「有經濟壓力的聽話啊，沒經濟壓力的不好管」、「問到這種程度你不會怕嗎」、「跑吧真的，太可怕了」、「 拿到這六萬後，可能有一半的薪水都拿去看心理醫生了」、「還是別入坑吧，到時候要離職應該也很難離」。

不過也有網友認為公司只是擔心員工不適合公司「經濟壓力太大我們會勸退，不然進來學了又說錢少離職很浪費時間」、「通常問有沒有經濟壓力的原因應該是公司覺得面試者不錯，但公司知道自己開的薪水不高」。

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