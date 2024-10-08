專法上路四年 職場年齡歧視變少了？熟齡族這麼看

重陽節將屆，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，仍然面臨哪些職場困境？能否順利完成退休計畫？「中高齡者及高齡者就業促進法」推出後，是否提高資方雇用「熟齡族」意願？yes123求職網「中高齡勞工就業與退休困境調查」顯示，中高齡就業促進專法上路後，42.6%熟齡勞工覺得有助改善職場年齡歧視，70%資方提高熟齡族聘雇意願；45歲以上熟齡族退休年齡從去年62.7歲延至63歲。

yes123求職網調查顯示，回顧2020年12月4日「中高齡者及高齡者就業促進法」上路後，42.6%熟齡勞工覺得「有助於」改善職場的年齡歧視，但也代表其餘57.4%感覺仍無助於改善現況。

相較下，已有高達70.1%企業透露，有因此專法「增加」聘用熟齡勞工的意願；代表「沒有」提高聘僱意願的比例，仍占29.9%。

同時因為「中高齡者及高齡者就業促進法」實施後，也有68.1%的熟齡族指出，「會」因此想延後退休年齡、繼續工作。

在45歲(含)以上的「熟齡會員」當中，對於原本人生目標，有30.1%表示，把退休年齡訂在「60歲以上∼65歲不到」；還有29.2%，則是設定為「65歲以上∼70歲不到」；但也有14.7%，訂為「70歲(含)以上」。整體平均下來，大約落在63歲，略晚於去年調查的62.7歲。

調查顯示，在邁入中年、過了40歲以後，有73.3%勞工透露，「曾經」因為工作，影響到身心健康！包含在求職與上班時，更有87.1%的人表示，曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」。除此之外，也有高達90.2%覺得，企業在聘僱人才時，其實「有」年齡的顧慮。

難怪對於求職時，在可複選狀況下，自認遭遇到最大的「困難點」依序為：「年齡的問題」(82.2%)、「薪資令人滿意的工作難尋」(60.3%)、「被質疑學習能力差」(35.2%)，以及「職位令人滿意的工作難尋」(34%)、「無法配合加班、應酬、出差」(22%)。

其他難關，又分別是：「不太願意接受夜班工作」(21%)、「被質疑無技能或證照」(20%)、「難以放下身段」(18.9%)，以及「不太願意接受外派工作」(17.8%)、「難以適應新環境」(16.3%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟「上有高堂，下有子女」，無奈身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作；由於已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

因此楊宗斌建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題，像是政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比率以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠，另外公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。