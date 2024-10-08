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想擺脫死薪水…他轉當房仲卻每晚「煎魚」超崩潰 網勸：快辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在論壇Dcard上以「原本以為房仲領的薪水多，結果卻…」為題發文，他表示，轉當房仲之後脾氣更變得無敵暴怒，每天晚上都在床上「煎魚」3小時以上才能入睡，嚴重影響睡眠品質，身心深感疲累，想請問除了吃安眠藥之外，有何方法可讓自己比較好睡覺？貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，他在進入房仲之前，領的是固定薪資，雖餓不死但也存不了錢，因為身邊有不少朋友加入房仲產業，看到他們經常分享收入翻倍的IG限動，吸引他決定做做看，心想反正原本工作已經2年沒調過薪，抱持著「只要努力，薪水就可翻漲」的信念就一頭栽來了進去。

原PO指出，從新人培訓開始，不斷地在上課、考試等等，等他要開始進入實戰，卻遇上政府打房政策，每天看著前輩們被搞到焦頭爛額，自己帶看的數量也直直滑降，原先說好要簽約的客戶也臨時取消，壓力大到不行，每天起床就感到頭疼，頭髮越掉越多超崩潰，脾氣變得無敵暴躁。

原PO表示，因為工作壓力的關係，嚴重影響睡眠品質，每天躺在床上至少3小時才能入睡，早上鬧鐘還沒響就驚醒，身體和精神皆深感疲累。他嘗試著睡前2小時不碰手機、做瑜珈伸展放鬆及點香氛冥想等方法都無法改善，吃安眠藥又怕會依賴藥物，想請問還有什麼方法可以比較好入睡？

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「辭職換工作」、「換工作啊，房仲業很難進嗎」、「房仲流動超高欸」、「對社會最無貢獻力的工作」、「10個業務9個餓死，換工作吧」、「這是憂鬱症前兆，你不適合這行，換工作」。

還有不少網友勸原PO早點上岸，指出「只能說你抓錯時間進錯產業了」、「以前在路上看到房仲都在發傳單，現在路上看到房仲都在跑Uber」、「人生就是一道道選擇題，房仲目前真的不太適合新人入坑，就是水位問題而已，沒有搭到順風車，建議你去尋找其他工作吧」、「你需要換的是工作」。

Dcard 憂鬱症 房仲 薪水

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