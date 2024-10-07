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勞動部研擬移工婦幼指引 保障孕期、育兒權益

中央社／ 台北7日電

勞動部今天表示，今年已2次邀集衛福部、移民署、移工來源國辦事處及雇主、仲介等團體，討論移工婦幼權益保障指引，現正進行內容調整修正，將盡速發布實施，以保障移工孕期、育兒權益。

有媒體報導有移工在雇主家中生產，雇主擔憂失能長者無人照顧，還需負擔移工及其子女照顧責任。

勞動部勞動力發展署今天晚間發布新聞稿表示，為協助移工在台工作期間的懷孕、生產及子女照顧等需求，現正規畫訂定移工婦幼權益保障指引，今年已2次邀集衛福部、移民署、移工來源國辦事處、雇主、仲介及移工團體等共同討論。

勞動部說，討論建議指引內容包含依移工懷孕前、懷孕期間、生產後及育兒等不同階段，提供移工、雇主及仲介需注意事項及相關協助資源；勞動部正參考相關意見，調整修正指引內容，將盡速發布實施。

勞動部說明，若移工懷孕期間或生產後，家中失能長者需要照顧，而移工無法工作時，雇主可以諮詢當地長期照顧管理中心，使用勞動部補助的擴大喘息服務及短期照顧服務。

另外，勞動部表示，雇主與移工若雙方達成合意解約，雇主可以依法聘僱新移工，移工也可以合法轉換新雇主；但特別提醒雇主，依性別平等工作法規定，雇主不得以移工懷孕生產為由片面解僱，以免違規受罰。

此外，移工懷孕期間或生產後，如有照顧幼兒方面需要諮詢或協助，均可尋求1955專線或地方政府提供相關服務資源。

勞動部指出，自110年、113年，已經分別在桃園市、彰化縣及高雄市設立3處婦幼諮詢服務中心，提供移工生育及工作權益的諮詢教育、支持性陪伴、緊急安置及工作轉換等服務，今年已協助安置近200人次；另外，如果移工、配偶及家屬經過共同討論子女的後續照顧規畫，並決定回國照顧，將會協助聯絡母國駐台機構處理子女身分證明及旅行文件。

勞動部 移工 雇主

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