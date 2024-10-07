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畢業生無奈曝月薪僅30K 一片網友淚崩取暖：你不孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出他領將近最低薪資月薪的3萬元，好奇「有沒有人跟我一樣」。示意圖／Ingimage
一名網友指出他領將近最低薪資月薪的3萬元，好奇「有沒有人跟我一樣」。示意圖／Ingimage

行政院日前拍板定案從114年1月1日開始，最低工資從27,470元調至28,590元，時薪從183元調整到190元。有位網友無奈表示，他今年大學剛畢業，一個月領差不多接近最低薪資3萬元左右，他好奇是不是只有他領如此低薪，發問「拜託其他領最低薪資的新鮮人發個聲」。

一名網友在Dcard發文表示，他今年大學剛畢業，一個月薪水只有3萬左右，他表示「拜託其他也領最低薪水的新鮮人發個聲，要不然我真的覺得自己很可憐，請讓我知道我不是一個人」。

文章曝光後，引來58則回應表示這非特例，「你比我好很多了，我的薪水比你少，2萬9千元扣除勞健保剩下2萬7千元而已，我目前在猶豫要不要換工作」、「很多公司都開這種價格，薪水漲幅比政府規定的最低工資漲幅還不如，一些行業再來吵徵不到人，給這種薪資還不如去找時薪制，彈性工時薪水還比3萬多」、「我薪水2萬8千元，扣完勞健保剩下2萬6千元，我打算領完年終就跑了，我這份工作算是錢少事少離家近，所以之前覺得還可以」、「我在南部工作，工作環境跟職場氛圍都不錯，工作內容也算輕鬆，但薪水跟你一樣3萬元」、「原來我不是特例，我也是在南部工作，薪水3萬左右，扣完勞健保剩下2萬5千元，工作內容很雜，主管也是出了名的刁鑽」。

不過明年不只最低工資調漲，勞健保也將從2025年調升，健保投保金額分級下限，會連動調整，勞保則從12%調升到12.5%，也因為勞保費率提高，雇主跟勞工每月要繳的勞保費用也將增加。

最低工資 薪水 薪資

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