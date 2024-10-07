該等年終嗎？她嘆薪水低「1人當3人用」想走人 網建議最佳時間點

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友是南部傳產內勤人員，因薪水太差且工作量太大，考慮離職。圖／ingimage
一名女網友是南部傳產內勤人員，因薪水太差且工作量太大，考慮離職。圖／ingimage

離職時應選擇最合適的時間點，既能保證未來，也能緩解同事們的流言蜚語。一名女網友發文詢問，她是南部傳產內勤人員，因薪水太差且工作量太大，考慮離職，所以詢問網友：「目前是還有一點存款可以生活，什麼時機離職比較適合呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她已經30幾歲了，目前是南部傳產內勤人員，這份工作今年做完就滿3年，因為薪水實在很差（接近基本薪資），加上工作量也是她一個人要做3個人份左右，考慮後決定離職後往北部發展，但因為家裡發生點事情，金錢考量下暫時沒辦法離職，就拖到了現在。

原PO表示，和朋友討論大家都建議她至少拿到「年終」再走，但她年終只有固定一個月不會多，也沒必要為了這個「少得可憐」的年終還要拖到過完年。而且她滿3年了離職還要提早1個月提，等於要做完2月，3月才能離開，怕那時候工作就沒有年初好找了，而且上北部求職還要花時間找租屋，很怕浪費太多時間她會越來越難找到合適工作，況且她也30幾歲了，沒有什麼家庭後盾只能靠自己，因此詢問網友：「什麼時機離職比較適合？」

此文一出，不少網友認為先找到新工作，再提離職，「先找工作再提離職比較好」、「是沒必要等到領年終再離，可以現在開始找工作，找到再離職，現在妳存款應該不夠裸辭上北部租屋找工作吧」、「我覺得現在就可以開始找了」、「年終只有一個月…那我的話，會現在開始找，找到就離」。

也有網友建議過完年再提離職，「那妳過完年再提比較好！感覺妳公司非常精打細算，因為妳有經濟壓力無後盾，11月先提，12月離，過年怕妳會壓力山大…而且沒年終」、「我建議妳過完年回來上班就馬上提離職！然後過年完年上班前，就可以開始投履歷，然後過完年趕快看有沒有能面試」。

年終獎金 職場 離職

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新人進入職場總有許多事情要適應，近日有網友發文，表示自己應該能順利錄取公職，於是上網詢問網友有什麼事項需要特別注意，想提前準備。

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