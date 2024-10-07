新人進公家機關別踩雷！老鳥提示眉角：記住三不口訣 常遇一事別傷心

新人進入職場總有許多事情要適應，近日有網友發文，表示自己應該能順利錄取公職，於是上網詢問網友有什麼事項需要特別注意，想提前準備。

原PO在Dcard發文，表示自己即將錄取公職，上網搜索後，發現未來的工作環境好像蠻著重資通安全的，於是上網詢問網友在資通安全的方面，「除了不能亂逛奇怪的網站避免中毒，還有哪些要特別注意的」。此外原PO也希望網上的前輩們能與他分享初入公職最需要學習或知道的事，如寫公文的方式或是公務禮儀，以及在實務上跟心態上有什麼要先準備的。

文章引來不少網友留言分享，「資通安全就是會發一堆垃圾社交信件騙你，你如果不小心點到就要去上很多的無聊課」、「反正資安最大的漏洞是人，軟體不要亂安裝」、「不管你去哪個部會都不要用公務電腦逛網頁或亂留言」。

有網友表示要有公文一直被退的準備，「準備一個開闊的心胸，因為文會一直被退」、「長官有自己習慣用語，要習慣公文被改到爆」、「公文被退很正常不要傷心。剛開始不熟練被退正常，後面上手了就算照前案也還是可能被退，不一定是你寫的不對，可能只是主管要展現他有做事」。

還有人勸他處理好人際關係，「祝福遇到好同事跟輔導員，久了就知道這行忙沒關係，人和很重要」、「機關組織風氣需要靠一點時間去熟悉，盡量靠近正常的人…有些同事就是鬼」、「先觀察有沒有地雷，誰是地雷，怎麼個雷法，會不會雷到你，還有長官逆鱗」。

也有網友提醒原PO要學會查舊案，「多聽、多看、多學，問題想過後再問，不要舊案都沒查沒看就當伸手牌」、「你遇到的難題通常都有前人處理過類似案件，可以有禮貌的去跟同事要範例或去調檔案出來模仿」。

還有網友開玩笑，叫原PO牢記「三不口訣」，「記住三不口訣：不知道、不曉得、我不會」、「不知道，不清楚，不曉得，查無不法，謝謝指教」。