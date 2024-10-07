退休工友欲續服務 校長盼建回聘制度

勞基法放寬65歲強制退休規定，經勞資協商可延後退休，公家單位技工工友適用勞基法，北市學校工友338人，明年有16人屆齡退休，有校長建議，若校方、工友都有意願，盼教育局建立回聘制度，讓優秀工友繼續為校園服務。

中華民國中小學協會理事長、延平國小校長陳清義說，校園工友退休後遇缺不補，若工友有意願、學校也覺得可行，回聘制度是創造多贏。

不少公家機關有技工工友，協助環境整潔、水電修繕、發送公文等，65歲就須屆齡退休。有學校工友陳情，雖然屆齡退休，但身體狀況還不錯，仍想繼續為學校服務。

市議員徐立信表示，愈來愈多公家機關工友遇缺不補，學校工友更規畫10年內全數退出改以業務外包取代，學校工友包辦大小事，能分擔行政負荷，若工友有意願服務，可適度延後退休。

教育局回應，針對空缺人力會先徵詢各機關學校現有職工移撥，非超額事務技工、事務工友退休後留下的職缺，可用業務委外方式增聘外包人力；超額職工退休後學校可增編業務費4萬元，作為庶務外包經費。

針對學校工友延後退休討論，教育局說，日前函文詢問人事行政總處，正針對「工友管理要點」討論修正，待修正後確認相關措施，將配合中央機關執行辦理。