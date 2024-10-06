移工職災失能為本國勞工2至3倍 VR宣導安全意識

根據監察院調查，移工職災導致失能情況嚴重，是本國籍勞工的2至3倍。為了提升印尼移工安全意識，印尼駐台北經濟貿易代表處勞工組首度結合台灣外籍工作者發展協會導入VR宣導。

根據統計，在台灣的移工有78萬人，超過台灣勞動力人口的6%，其中以從事製造業最多，占產業移工9成及整體移工的6成。

台灣外籍工作者發展協會發布新聞稿表示，根據監察院調查，移工發生職災導致失能情況嚴重，是本國籍勞工的2至3倍，職災發生主要在中小企業工作。

台灣外籍工作者發展協會說，在第一線服務的經驗發現，移工發生職災後，對後續相關的醫療、賠償、重建等措施常面臨求助無門的問題，一旦發生失能，幾乎代表職業生命的結束。

為了提升印尼移工的安全意識，降低職災發生，印尼駐台北經濟貿易代表處勞工組今年首度結合台灣外籍工作者發展協會，辦理工安教育活動，並導入中山醫學大學及工業技術研究院先進的虛擬實境（VR）方式，以多國語及活潑的方式，引導學習職災的防範及應變。

台灣外籍工作者發展協會指出，台灣職安規範還包含移工操作高空車、堆高機等設備時必須具有證照，但雇主因為缺工，常要求沒有取得證照的移工逕行操作。

台灣外籍工作者發展協會呼籲，雇主應讓移工參加專業訓練、取得證照，否則輕率上工的結果，不僅現場的工人不安全，雇主違規也要被重罰。