性工法新法上路後 今年上半年543件職場性騷申訴

修正後的「性別平等工作法」已於3月8日全面上路，因應新法，勞動部建置「職場性騷擾案件通報系統」，依法彙整性騷擾防治事件資料，今公布相關統計，今年3至6月，總計有543件職場性騷擾通報申訴，成立333件。雇主處置多為記申誡並加強教育訓練，其中有45件申訴案的加害人遭到解僱。

勞動部條平司司長黃維琛表示，今年3月至6月統計，職場性騷擾通報申訴件數有543件，其中公務機關134件，非公務機關409件。按調查結果顯示，成立計333件，不成立130件，其他80件還在調查程序或移交性騷擾防治法等其他法令，而在333件不成立的申訴案裡，約有100件因被害人不服調查結果或加害者就是雇主本人，改向地方勞政主管機關申訴。

他指出，有關職場性騷擾成立案件，雇主對加害人後續處置方式，多以記申誡並加強教育訓練，其次為記大過、記小過，最重以解僱論，解僱有45件。另通報申訴案件中，申訴人以女性居多，申訴人年齡別以25至44歲居多，申訴類型以敵意式性騷擾較多，與加害人關係則多為非權勢；遭受性騷擾形式主要為「肢體行為」及「口語」。

黃維琛提醒，雇主及受僱者都應留意職場人際界線，藉故觸碰對方身體、自以為幽默開黃腔或以開玩笑的態度評論對方身體特徵等，皆可能構成性騷擾。而依法，雇主於知悉職場性騷擾發生時，應採取立即有效糾正及補救措施，接獲被害人申訴後，應儘速通知地方主管機關；調查結案後也應該通知處理情形。雇主可透過勞動部職場性騷擾案件通報系統辦理，較為便捷。

勞動部已彙整地方政府可提供被害人使用之資源，包括諮詢、醫療、心理諮商、法律扶助、通譯等服務，並可依地方政府分別查詢，供民眾參考運用。