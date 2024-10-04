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同事離職秒退群封鎖很不道德？ 過來人不認同：能退趕快退

聯合新聞網／ 綜合報導
通訊軟體已成為職場上最常用來溝通的工具，但離職後要不要立刻退群並封鎖，每個人看法不一樣。 示意圖／ingimage
通訊軟體已成為職場上最常用來溝通的工具，但離職後要不要立刻退群並封鎖，每個人看法不一樣。 示意圖／ingimage

現在的通訊軟體非常方便，就連職場上也都會用來做為溝通的工具。有一名女網友透露最近剛到一間公司任職，但聽到同事在抱怨離職的人退出群組，聯繫不到人可以詢問交接的工作，讓她聽了不以為然，認為離職退群封鎖是很正常的事，貼文也引起熱議。

這名女網友在Dcard以「離職後退群封鎖不聯絡很不道德嗎」為題發文，她說最近剛到新公司上班，卻聽到同事在抱怨離職的人沒交接好工作，事後要找對方詢問卻都沒回應，讓原PO聽了滿臉疑問，「原來離職後還應該留著前同事的聯絡方式，等對方來問問題嗎？我以為離職退群封鎖是常態耶，至少我都是這樣的」。

貼文引起不少討論，許多過來人都認同離職就應該退群封鎖，「前陣子離職，23點下班，不到1分鐘就退了3個群+封鎖了有加line的同事（因為上班從不遲到早退，所以連退群、封鎖當然也是如此）」、「我離職當天馬上退群，同事也幾乎都封鎖」、「我當晚一定馬上退，而且我要自己退，被踢的話我會默默覺得不爽，所以乾脆趕快退」、「離職當晚立馬退群，我也聽到現在的主管說會計沒交接完就退群，交接完成清楚，每個人的定義不一樣，怎麼說呢？」、「沒有不道德，都離職了沒領前公司的錢，沒有義務要回答人家問題耶」。

不過也有人會和前同事保持聯繫，「我有過三間前公司，兩間退群，同事好友均保留，一間群組沒退，現在還在裡面跟大家喇賽，其中幾個熟的現在還偶爾會去吃飯」、「我有很多很好的朋友，都是以前公司的同事」、「離職後退群很正常啊，畢竟已不是公司員工，本來就不能分享公司內部事情，但我是不會去封鎖，某些同事還是會當朋友啊」。

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