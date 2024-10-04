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老闆要求4天颱風假補請「特休」 網曝更糟公司：扒員工兩層皮

聯合新聞網／ 綜合報導
受颱風侵襲的屏東縣、高雄市連4天停班停課，有網友抱怨，公司要求颱風假要用特休假補請，讓她覺得相當不合理。記者黃義書／攝影
受颱風侵襲的屏東縣、高雄市連4天停班停課，有網友抱怨，公司要求颱風假要用特休假補請，讓她覺得相當不合理。記者黃義書／攝影

因應山陀兒颱風撲台，颱風假受到各界關注，全國同步「公休」2天，受風雨直接侵襲的屏東縣、高雄市更是連4天停班停課。不過有網友抱怨，公司要求颱風假要用特休假補請，讓她覺得相當不合理，引發熱議。

一名網友在threads上發文，提到這次休了4天颱風假，公司要求另外以特休假補請假，否則會扣全勤。原PO無奈表示自己之後要出國，可以用的假已經不多，從半年前就得開始累假，感到非常心累，「老闆眼裡只要是假就是假，沒有分特休還是其他」。

貼文一出，許多網友紛紛留言指出「颱風假公司可以不支付當日薪水，但不能強迫員工使用事假或其他假」、「檢舉！颱風假不能扣全勤也不能強制員工排特休，離職吧」、「可以讓你自己選擇決定要不要請特休但不能規定你要請」、「這可以檢舉啊，我這邊還是有些工廠，拿特休來抵颱風假，颱風假那天的日薪還扣掉，一頭牛扒兩層皮」。

事實上，若因颱風無法上班，公司可以不支付當日薪水，但雇主不能要求扣發全勤獎金、強迫員工挪用事假或其他假、以當日沒上班而要求補班。高市勞工局指出，勞工若因風雨過大基於安全考量而未出勤時，雇主不得強迫勞工上班，且不得視為曠工、遲到或強迫以事假或其他假別處理，事後亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。且對因安全考量無法出勤工作之勞工，雇主宜不扣發工資，對因業務性質需要而出勤之勞工，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

勞工局解釋，因為停止上班沒出勤，雇主不發工資沒有違法，若本來就是勞工的例假日或休息日不能扣薪水，由勞雇雙方協商，但雇主不能強迫員工上班或強迫員工請特休，否則會有相關罰則。

停班停課 山陀兒颱風 特休 颱風假

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