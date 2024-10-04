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一票同事自願遠距上班！她開電腦發現不像放颱風假：是我不敬業？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現很多同事颱風假都遠距辦公，完全沒有放假的感覺。 示意圖／Ingimage
一名女網友發現很多同事颱風假都遠距辦公，完全沒有放假的感覺。 示意圖／Ingimage

颱風假時，許多公司並不要求員工「遠距」上班，但仍有員工會主動申請。一名女網友發文，她的公司可申請遠距辦公，確定颱風假後很多同事都在問遠距辦公的事，完全沒有放假的感覺，讓她忍不住直言：「同事們都自願遠距這件事很讓人驚訝，一度懷疑是不是自己太不敬業。」

一名女網友在Dcard發文，表示她的公司並不開放員工遠距上班，除非有疫情或特殊狀況才可以向上面申請。然而這次颱風假還沒確定前，雖然老闆沒有硬性要求大家遠距辦公，但主管竟然主動幫所有人都開放了遠距辦公的權限。

原PO表示，等確定颱風假後，她一早就被公司群組吵醒，很多同事都在問遠距連線的事，本來她並不打算遠距辦公，但看情況不太對，就登入了一下自己的公司電腦，想不到所有的人與事務都跟平常一樣正常運行，完全沒有放颱風假的感覺。原PO坦言，她不介意颱風假不發薪水，畢竟假期難得，可以放假就要偷笑了，但同事們都自願遠距這件事，讓她忍不住懷疑是不是自己太「不敬業」了。

此文一出，不少網友推測同事怕工作量累積太多，「是不是放太多天怕下周一爆炸啊」、「看工作量吧，累積到颱風後一次處理也是很累」、「工作沒有做又不會不見，而且下週如果有人想請假湊連假，會想趕快把工作弄一弄吧，而且停班停課本來就是為了出門危險，遠距少掉這個風險」、「颱風假本來就不是真的假，然後累積好幾天工作量之後更焦頭爛額」。

此外，也有網友表示比較喜歡遠距辦公，「其實開放遠距很合理，數位時代了大部份工作都可以遠距，是不是進公司沒那麼重要」、「我也自願上班，該上班就上班，不用通勤，還可以在家舒服辦公」、「我也在家上班，我覺得在家上班比較舒服，還不會扣錢」。

居家上班 職場 遠距 颱風假

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