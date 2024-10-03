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業績達標請喝飲料！同事酸「沒高級點的嗎」 OL愣：根本不熟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族請公司同事喝飲料，卻被嫌棄品項太便宜。 圖／Ingimage
一名上班族請公司同事喝飲料，卻被嫌棄品項太便宜。 圖／Ingimage

一名女網友透露，她請職場同仁喝飲料，卻被其中一名不熟的同事酸「要請就請貴一點的吧」、「沒有高級一點的品項嗎？」讓她相當火大。貼文曝光後，不少過來人也透露下次遇到這種情況，千萬不要退縮。

原PO在Dcard發文表示，上個月業績達標，拿到了一些獎金，由於公司規模不大、同事不多，因此她有了請大家喝飲料的想法，便選定幾間平價飲料店，讓同事們做選擇。沒想到其中一名她根本不熟的同仁，直接在群組回覆：「怎麼沒有星巴克跟天仁茗茶，要請就請貴一點的吧！」讓原PO相當錯愕。

不僅如此，後來經過大家投票後，選定某間平價飲料連鎖品牌，原PO並將菜單上傳至群組，請同事們直接點餐，那名同仁又再次出來掃興：「蛤！我覺得都很難喝，沒有高級一點的選項嗎？」

原PO將對話公開後，不禁直呼：「無語到極致」，本來請客是希望大家可以開心，結果搞到自己都不爽，「而且這位同事甚至不是第一次講出這種話了，之前尾牙時有人抽到大獎，他也是叫別人拿出來請客」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這種嘴秋的也不用跟他太客氣，是我就群組回『不好意思，我請客名單沒你』，所以你也不用發表意見，謝謝（順便標記）」、「高級點的當然等他請啦！@ALL 各位來謝謝XXX請客」、「這麼白目的人居然還找得到工作？不用請他了，把人家請客當理所當然欸」、「妳就回：『本人的能力有限，還有老小要照顧，我很期待你未來的表現，請大家喝更高級的選項！』」、「我經常看到不要臉的，但是這麼不要臉的倒是很少看到」。

手搖飲料 職場

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