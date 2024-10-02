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麥當勞員工颱風假2天上班爽賺6000元 網暴動：想應徵了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示「麥當勞在颱風天給2倍時薪，這樣兩天能賺到6000元」，引發許多網友討論。路透
一名網友表示「麥當勞在颱風天給2倍時薪，這樣兩天能賺到6000元」，引發許多網友討論。路透

山陀兒颱風今（2）日在高雄西南方海面行進，但今天早上北部風雨不大，因此部分民眾到百貨公司、美食廣場逛街，相關行業員工也辛勤工作。日前有位網友就精打細算，發現雖然放颱風假，但其實有些企業給予出勤員工「雙倍薪水」很棒，像是麥當勞2天颱風假就多給6000元。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文大讚「颱風假雙倍薪水的政策其實很棒，像是麥當勞兼職時薪183元，颱風天雙倍時薪變成366元，一天上8小時就有2928元，還可以搭免費計程車來回，公司出計程車車費來回600元」，讓原PO直呼「放2天颱風假就可以賺6000元」。

對此，網友們回應「颱風天還有缺人嗎？有些公司颱風天沒有雙倍，我想應徵了」、「肯德基也是雙倍」、「颱風天麥當勞忙死了，但其實不只颱風天，國定假日有些企業也是雙倍薪資」、「我以前在麥當勞沒有這麼多福利，只有時薪雙倍，沒有免費計程車，而且都提早下班，後面幾乎都把工讀生砍班，加倍只是加寂寞的」、「服務業不少這樣的，已羨慕」。

過去《聯合新聞網》曾報導，若放颱風假「超商員工也有給加倍時薪」，有加盟主透露「我給員工兩倍，還會出計程車費，如果真的不能來上班，我會自己去扛」。

而針對颱風天出勤的薪資，颱風假當天是「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則可不支薪。至於雇主對正常上班的員工，是否支付額外的加班費或加發津貼，由各企業自行衡酌規定；如颱風假當天為「休息日」，雇主就須依勞動基準法第24條規定，發給員工加班費。延長工時在2小時以內者，按平日每小時工資額，加給三分之一以上，工時超過2小時者，按平日每小時工資額，另再加給一又三分之二以上。

時薪 颱風假 麥當勞

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