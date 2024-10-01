最健康的公司文化是什麼？他喊1活動壓力超大 過來人爆共鳴：逼死I人
你覺得公司舉辦團康活動，會是一種壓力嗎？一名網友分享，公司常常會舉辦尾牙、春酒或員工旅遊，來當作犒賞員工的福利，但他認為參加這種團康活動，反而壓力更大，不如早一點下班。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，最健康的公司文化，就是早一點下班，覺得尾牙、員工旅遊都可以不用辦，認為同事之間最好的距離就是保持距離。
這名網友進一步說明，每天上班和同事長時間相處，對人際關係難免有一些衝突，但對於有靈感創意的高敏感族群，反而更需要獨處的時間，來代謝掉他人的情緒和負能量，直言「讓大家充飽電來上班，這才是最健康的公司文化」。
貼文一出後，引起不少同為「I人」的網友共鳴，紛紛表示「真的很討厭員工旅遊，完全就是逼死I人的活動，身心很崩潰」、「員工旅遊真的沒必要，改用旅遊補助金比較好」、「尾牙、部門聚餐，真的其實可以不用，這些預算分給員工比較實際」、「感情好的員工會自己辦旅遊，無需靠公司舉辦！感情不好的硬是綁在一起，只會讓嫌隙變更大」、「還有尾牙表演，硬逼每個部門至少要有人出來表演」、「可惜HR都不是這樣想」。
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