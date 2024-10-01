她工作1年想送禮給主管 過來人1理由搖頭

在職場上遇到會帶人的主管，是相當幸運的事情。對此，一名網友分享，自己即將工作滿一年，因為是第一份工作，主管也教會她很多事，想送個禮物給對方，詢問大家是否有好建議？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「入職一年送禮給主管」為題，指出近期入職即將滿一年，因為是自己第一份工作，期間主管教會她很多事情，像是職場觀點、做人處事的道理等等，為了感謝對方，想在工作滿一年時，送禮給主管。

這名網友進一步說明，雖然送禮是美意，但怕在其他同事眼中，看起來很像討好主管的行為，同時也好奇大家的建議或想法。

貼文一出後，不少網友認為送禮有點太正式，紛紛表示「妳工作努力就是對她最好的回報，頂多請吃飯或飲料就好」、「請飲料或出去玩買的小伴手禮就好，特別送禮可能也不好意思收下吧」、「我覺得先努力工作是最好的回報」、「我會給午後小點心，餅乾或吃的」、「我覺得請吃飯也是可以」、「或許可以考慮請喝飲料，上面加上感謝的便利貼」。