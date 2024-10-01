快訊

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

無薪假減少60人 金屬機電2較大型業者暫停實施

中央社／ 台北1日電

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數4705人，較上期減少60人，主要是金屬機電工業有2家較大型業者停止實施，但因訂單、營業額未好轉，可能再申請實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計302家，實施人數4705人。9月16日公布實施家數計276家，實施人數4765人。此次家數增加26家，人數減少60人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱告訴中央社記者，本期變動較大主因跟製造業有關，其中金屬機電工業有2家較大型業者9月停止實施減班休息，其中一家230人，為CNC車床工具機械製造業者，另一家80多人，為汽機車零件製造業者。

不過，李怡萱說，人數減少可能是暫時性，因為這2家業者的訂單、營業額並未好轉，因此接下來可能再申請實施減班休息。

李怡萱補充，製造業中的民生工業，人數則增加89人，主要是有一家約80多人的潛水用品開發製造業者因為訂單因素實施減班休息；另外，批發及零售業中有小型業者增加12家、增加51人。

李怡萱表示，以上增加實施減班休息業者的人數規模都比較小，不及前述暫停實施的2家金屬機電工業業者，因此這次減班休息人數有減少。

主管 勞動部 多人

延伸閱讀

工業電價衝擊民生？郭智輝：很多都凍 應不影響GDP、CPI

拍板！工業電價漲12.5% 食品、超商等產業凍漲

工業用電漲 一路上調三年大漲66%

工業電價平均漲12.5% 石化公會：中小型廠家恐辛苦

相關新聞

Z世代職場新趨勢！偏愛辦公室、不愛酒精 深入解析年輕人4大特質

Z世代將成為就業市場主力，在1997至2012年期間出生的都被視為Z世代，他們的疫情後生活型態轉變，在工作態度、生活習慣、消費模式上有哪些特

要求下屬早到半小時「幫忙」…主管喊從不計較加班費 網轟：5分鐘都不行

加班被視為理所當然？一般工作都會有固定的上下班時間，但近日有網友指出，前主管常常要求她非上班時間提早來公司「幫忙」。甚至還會自豪的說，如果這段時間忙也會算薪水，她傻眼酸「只想剝削員工」。

放颱風假要扣薪水？ 上班族傻眼：只能不支薪

山陀兒颱風逼近，今（30）日已發布「海上陸上颱風警報」，許多網友也在關注颱風的動向，以及明後兩天是否會放颱風假。一名女網友拋問「大家放颱風假會被扣薪嗎？」對此，有人回應「大部分公司都不支薪，但不會扣錢」。

待大公司或小公司？他獲得大公司機會但薪水較低陷糾結 網揭利弊

在大公司和小公司任職各有優缺點，求職者應衡量自己的情況，相互比較後再做出抉擇。一名網友發文詢問，他本來在小公司任職，卻被大公司相中，雖然薪水較低但想過去洗履歷和學習制度，因此詢問網友：「大公司薪水低和小公薪水高，大家會怎麼建議呢？」

薪水低想換工作…面試問「離職原因」怎答？ 網籲別踩一地雷

原PO表示，目前雖然工作輕鬆，但無法從工作中學習到什麼；也認為雖然主管是天使等級的長官，但由於薪水較低，因此想考慮換工作，心目中的待遇希望能比原薪高出5千元以上。

而我只是嘉賓…主管逼赴前任婚禮「維持客戶關係」 他有苦難言

如果前任將要舉辦婚禮，你會選擇參加嗎？一名網友發文詢問，他跟前任和平分手，但因工作關係仍有往來，現在他要結婚，主管卻為了「維持客戶關係」要他去參加，因此發文詢問網友：「認真問，前任婚禮要去嗎？真的有口難言」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。