無薪假減少60人 金屬機電2較大型業者暫停實施

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數4705人，較上期減少60人，主要是金屬機電工業有2家較大型業者停止實施，但因訂單、營業額未好轉，可能再申請實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計302家，實施人數4705人。9月16日公布實施家數計276家，實施人數4765人。此次家數增加26家，人數減少60人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱告訴中央社記者，本期變動較大主因跟製造業有關，其中金屬機電工業有2家較大型業者9月停止實施減班休息，其中一家230人，為CNC車床工具機械製造業者，另一家80多人，為汽機車零件製造業者。

不過，李怡萱說，人數減少可能是暫時性，因為這2家業者的訂單、營業額並未好轉，因此接下來可能再申請實施減班休息。

李怡萱補充，製造業中的民生工業，人數則增加89人，主要是有一家約80多人的潛水用品開發製造業者因為訂單因素實施減班休息；另外，批發及零售業中有小型業者增加12家、增加51人。

李怡萱表示，以上增加實施減班休息業者的人數規模都比較小，不及前述暫停實施的2家金屬機電工業業者，因此這次減班休息人數有減少。