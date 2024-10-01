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要求下屬早到半小時「幫忙」…主管喊從不計較加班費 網轟：5分鐘都不行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友說前主管總是要求加班「幫忙」，還愛炫耀自己不拿加班費。示意圖／ingimage
一名女網友說前主管總是要求加班「幫忙」，還愛炫耀自己不拿加班費。示意圖／ingimage

加班被視為理所當然？一般工作都會有固定的上下班時間，但近日有網友指出，前主管常常要求她非上班時間提早來公司「幫忙」，甚至還會自豪的說，如果這段時間忙也會算薪水，讓她傻眼喊「只想剝削員工」。

一名網友在Dcard透露，雖然自己已經離職，但還是對於前主管很常對她說做人應該提早半小時到公司「幫忙」，還強調如果很忙他會算薪水，感到莫名其妙。原PO好奇問「這是常態？有多少行業是這樣？」，她不滿控訴「不想花錢請多一點人上班，只想剝削員工的半小時，都不覺得糟糕嗎？」，認為照這樣的邏輯，難道自己上班的時候不忙，也可以跑去休息半小時的意思嗎？直呼「毫無道理啊」。

原PO還說主管還很愛拿自己加班都沒報加班來炫耀，「看看我，我都不計較這些錢」，原PO笑諷「上多少班，拿多少薪資，是一種愛計較」。她補充，主管跟老闆是朋友，所以會體諒老闆而不拿加班費，但那是她私事，「到底干我屁事」。

文章發布後網友紛紛留言「壓秒打卡才是禮貌」、「5分鐘都不行」、「不合理，他在洗腦員工」、「我體諒我自己都來不及了」、「老闆總是說要共體時艱，發財的時候就忘記你了」。

還有人補充自己其實有早到習慣，但也不會乖乖任由老闆加班「我是都會提早半小時到啦，但我到了也是滑手機等上班時間開始」、「我習慣早半小時回到公司，但只會吃早餐、喝咖啡、滑手機」、「一般會提早10到20分鐘到店裡休息室坐著滑手機」。

加班 職場

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