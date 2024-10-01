Z世代職場新趨勢！偏愛辦公室、不愛酒精 深入解析年輕人4大特質

Z世代泛指在1997年到2012年出生的人，通常也被稱為數位原生世代，他們將在未來逐漸成為就業市場主力，該怎麼跟這群人相處？過去Z世代總被認為忠誠度低、難管理，但如今美國職場卻出現大批「公司男孩」、「公司女孩」。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024年09月23日～2024年09月29日）統計調查，Z世代近一週探索概念出現「公司男孩、電話恐懼症、末日消費、Z世代下鄉趣」等字詞。由於疫情造成缺工，企業為了吸引年輕員工，爭取他們加入公司，提供相當多福利，例如Google辦公室有美食、提供按摩以及午睡艙等。此外，根據社群網站Linkedin調查，76%Z世代員工希望工作有更多學習機會，在辦公室工作能把握所有關鍵面對面機會、結交「工作摯友」，不只減少孤獨感，也讓他們從與同儕主管交流吸取成長養分，因此，Z世代開始喜歡進辦公室工作，成為公司男、女孩。

面對面溝通機會少怕講錯話 部分Z世代患有電話恐懼症

對老一輩來說，打電話溝通是再平常不過的事，但Z世代很多人不喜歡接電話，甚至有「電話恐懼症」。除了因為近幾年詐騙、行銷電話多，還因為數位溝通普及，Z世代面對面交流經驗減少，導致他們害怕尷尬或說錯話，所以寧願傳訊息，也不願意接聽來電。此外，年輕一代面臨的經濟壓力和不確定性，買房和為退休儲蓄等傳統的人生目標，似乎已遙不可及，使得將金錢花在旅行和奢侈品上的「末日消費」現象逐漸流行於Z世代之間。

Z世代享受「末日消費」 不愛喝酒更注重健康

不少Z世代熱衷追星，韓綜《Z世代下鄉趣》邀請Z世代藝人到鄉村生活，最新一集女團(G)I-DLE薇娟參與拍攝，在節目中舉手投足都相當有趣，並透露自己人生沒有計畫，吸引大批粉絲收看討論，「薇娟好可愛」、「自由靈魂的薇娟」、「LOVE薇娟」。有的Z世代甚至願意花上大筆時間、金錢出國追星，享受「末日消費」帶來的快樂。此外，酒精飲料一直以來被視為社交催化劑，但愛喝酒的年輕人似乎越來越少，Z世代比他們的父母及祖父母更加「清醒」。根據市調公司CGA研究指出，英國18歲至24歲的人中，有30％表示自己比前一年喝得更少，而13%的人則已完全放棄喝酒。Z世代更加注重健康和健身，他們更加了解酒精飲料對健康的危害，例如肝臟損傷、癌症和心臟病。



【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月23日至2024年09月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Z世代』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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