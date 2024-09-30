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放颱風假要扣薪水？ 上班族傻眼：只能不支薪

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風襲台，即使放颱風假，仍有一些行業得上班。 聯合報系資料照
颱風襲台，即使放颱風假，仍有一些行業得上班。 聯合報系資料照

山陀兒颱風逼近，今（30）日已發布「海上陸上颱風警報」，許多網友也在關注颱風的動向，以及明後兩天是否會放颱風假。一名女網友拋問「大家放颱風假會被扣薪嗎？」對此，有人回應「大部分公司都不支薪，但不會扣錢」。

一名女網友在Dcard發文表示，她換過幾間公司，但第一次看到薪資條寫著「颱風天未出勤扣錢」，原Po表示「我知道雇主是可以扣薪水的，但好奇真的會扣錢的公司多不多？」

對此，網友回應「大部分公司都不支薪，但不會扣錢」、「颱風天不給薪的公司比妳想的要多，而且合理合法」、「這不是扣錢吧，只是不支付一天薪資而已，扣錢是少支付一天以外還另外扣錢」、「你先搞清楚是扣薪還是不支薪，扣薪是違法的，很少公司這樣，不支薪是合理合法，我覺得不少公司採這種做法」、「很少公司扣錢吧！不過颱風假雇主本來就可以不用支薪，不是扣錢又沒去上班」、「不支薪，放的是災害假」、「我們公司放颱風假也是不支薪」、「就無薪假計算，當天沒薪水，但不扣全勤」、「上市櫃公司，不支薪」、「就不支薪阿，好想找到佛心公司」。

也有不少網友指出颱風假「正常支薪」，「我待過科技業、工程業、造船業、生物科技公司、塑料包裝業，從來沒聽過颱風假不支薪的」、「公部門颱風假一樣要支薪」、「看這麼多都未支薪，原來我們公司這麼佛心」、「我們照常領薪水」、「正常都會給吧，一天又沒多少錢」、「我老闆沒扣，算是良心企業」、「以往的工作都是帶薪放假，以爲那是常態」、「目前待過的公司都沒扣薪」、「都照常領薪水，目前還沒待過不支薪的」、「我以為支薪正常，沒待過不支薪的公司」。

還有人爆料任職公司「我們扣特休」，引起底下網友回應，「有點狠」、「這個違法了」、「+1 扣特休」、「這個違法了，颱風假不能扣特休」。

針對颱風假給薪的問題，勞動部指出，勞工放颱風假未出勤，雇主可不給薪，但不得視為曠工、遲到，或強迫勞工以事假或其他特休假別請假處理。

薪資 颱風假

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