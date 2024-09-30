待大公司或小公司？他獲得大公司機會但薪水較低陷糾結 網揭利弊

在大公司和小公司任職各有優缺點，求職者應衡量自己的情況，相互比較後再做出抉擇。一名網友發文詢問，他本來在小公司任職，卻被大公司相中，雖然薪水較低但想過去洗履歷和學習制度，因此詢問網友：「大公司薪水低和小公薪水高，大家會怎麼建議呢？」

一名網友在PTT發文，表示自己正在找新工作，目前選擇一個大公司，但薪水比原本的公司低。原PO表示，原公司是小外商，全球約40人，在台灣約10人，沒什麼制度，公司前景普通，職位是小主管，年薪150萬。

原PO透露，新公司是相同產業全球前3的外商，全球約8萬人，台灣約600人，制度比較嚴謹，管理上走SOP流程，並不清楚公司前景，但穩定性比原公司好，給的職位一樣是小主管，年薪120萬。原PO補充，他目前39歲，正在猶豫是否要跳過去大公司洗履歷、學習制度和管理方法，但代價是薪水變低，於是請教網友：「大家會怎麼建議呢？」

此文一出，不少網友建議原PO，能去大公司就去，「還是跳吧，小公司裁員像喝水，履歷也難看」、「大公司會裁但機率小點，且履歷好看」、「我會選大公司，我比較在意自己的未來」、「都很低，建議選大公司」。

不過也有網友認為，留在原公司就好，大公司不一定比較好，「大公司是公司獲利穩定，是穩定到可以砍人保持獲利，不是你穩定啊」、「除非你能拿到足夠的權利與資源，不然降薪去新公司，自身資歷並沒成長」、「大公司外商砍人才沒在手軟，反正人多不差你一個」、「當然是現職好，大公司想要你就該拿出誠意，薪資打8折也太慘」、「大公司穩定是公司穩定，人員穩不穩定還真的難說」。