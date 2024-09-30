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薪水低想換工作…面試問「離職原因」怎答？ 網籲別踩一地雷

聯合新聞網／ 綜合報導
針對網友詢問面試時遇到主考官問起離職原因，該如何回答？有網友認為儘量不要直接批評前東家，或者直接說是薪水未到位，因為「下一個老闆也會怕妳因為同樣原因離職」。此為示意圖。 圖／Ingimage
針對網友詢問面試時遇到主考官問起離職原因，該如何回答？有網友認為儘量不要直接批評前東家，或者直接說是薪水未到位，因為「下一個老闆也會怕妳因為同樣原因離職」。此為示意圖。 圖／Ingimage

一名網友近日在Dcard上以「薪水太低可以當離職原因？」為標題，強調自己是因為薪水較低所以想離職，詢問大家若面試時遇到主考官問起前東家的離職原因，該如何回答比較婉轉？網友見文紛紛給出意見，認為儘量不要直接批評前東家，因為「下一個老闆也會怕妳因為同樣原因離職」。

原PO表示，目前雖然工作輕鬆，但無法從工作中學習到什麼；也認為雖然主管是天使等級的長官，但由於薪水較低，因此考慮換工作，心目中的待遇希望能比原薪高出5千元以上。但原PO煩惱，若是面試新工作時，主考官問起「離職原因」，該如實回答嗎？還是可以怎麼說較為婉轉？

許多網友給出中肯回應，建議原PO「說有其他規劃就好」、「可以說妳想學習更多東西之類的」。也有網友提醒原PO，建議在講述離職原因時，儘量不要直接批評原公司，或者單純直接說是薪水未到位，因為「下一個老闆也會怕妳因為同樣原因離職」。

也有網友建議可直接了當給出回答，「我家隔壁的大黑狗生幼崽。都能當離職理由了，薪水太低為什麼不行？」、「不用婉轉吧，工作本來就是為了賺錢，不過妳要先想好，什麼是妳要的，對有些人來說，工作輕鬆，薪水夠用就好，不管會不會學到什麼」、「就直接講薪資跟其他公司比是比較低，這樣他們才知道不能用香蕉請人」。

有網友還提供一個既能道出真實原因又聽起來較為婉轉的說法：「薪資成長空間有限，希望能提升薪資水準，所以離職」。

低薪 月薪 離職

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