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而我只是嘉賓…主管逼赴前任婚禮「維持客戶關係」 他有苦難言

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的前任要結婚，主管卻為了「維持客戶關係」要他去參加。示意圖／ingimage
一名網友的前任要結婚，主管卻為了「維持客戶關係」要他去參加。示意圖／ingimage

如果前任將要舉辦婚禮，你會選擇參加嗎？一名網友發文詢問，他跟前任和平分手，但因工作關係仍有往來，現在對方要結婚，主管卻為了「維持客戶關係」要他去參加，因此發文詢問網友：「認真問，前任婚禮要去嗎？真的有口難言。」

一名網友在PTT發文，表示他和前任算是和平分手，但因為工作上的需要，一直和對方保持聯繫，談話的話題都跟工作有關，原PO也沒覺得對方有任何意思。而現在前任要結婚，身為合作公司的原PO也有被邀請到，讓他陷入糾結。

原PO表示，他本來想拒絕，但不知道他情史的主管，卻為了「維持客戶關係」，堅持要他去參加前任的婚禮，讓他有口難言，所以請教網友：「認真問，前任婚禮要去嗎？」

此文一出，不少網友認為既然和平分手，去參加婚禮也無妨，「看對方吧，如果覺得給祝福沒關係，那就去」、「去啊，和平分手沒差吧」、「祝朋友百年好合還可以維繫廠商關係，一舉二得欸」、「重新定義和平分手？不就公事公辦嗎 何況你是窗口，人家也是用工作的心態邀你的，你想多了」、「心理上能切割是職場關係就去吧」。

但也有網友建議，如果內心不舒服就別去了，「不能的話就找個理由說家裡有重要的事」、「不想去，就跟主管提一下請他換人吧」、「不想去就別去，說有排事就好」、「真的不想去就說有更重要的事不就好了，是在糾結什麼」。

也有網友提議，應直接跟主管說明情況，「直接跟主管說你的情況啊，識相的都不會硬要你去，如果還是要你去你就打扮得超級漂亮出現」、「你心裡不想就直接跟主管明說，你不介意就沒差吧」。

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