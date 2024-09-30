農會工作超涼？內行曝入職潛規則 過來人搖頭：這方面壓力大

一名網友在Dcard上發布貼文，文中附上了一張農會空間內拍的照片，圖片中可以看到大大的農會裡面空無一人，原PO以「農會工作是不是蠻爽的」為標題發問，吸引不少內行人紛紛爆料。

原PO在貼文寫下「剛去農會辦事幾乎都沒客人，員工都在聊天」，說道農會的空間很大卻沒有任何客人，不少網友指出這是農會常態，「員工還比民眾多，然後問員工事情還一副不耐煩」、「感覺平常沒什麼事不會特地去農會辦事，裡面的人真的超爽」、「我以為農會是超市」。

還有不少人爆料，想在農會工作要靠關係，「裡面都關係戶，沒點背景、不會拉人脈，他們就會把你搞到自己逃出去」、「要靠關係欸，一般人進不去」、「農會主要是靠關係，考試只是走流程而已」、「看位置吧！會在爽缺的幾乎都是總幹事自己人」。

還有網友透露自身經驗，「有銷售農產品的業績壓力」、「業績壓力也很大，放款、農特產銷售、汽機車保險、儲蓄險、賣肥料、年節禮盒銷售、生前契約…等，全部都要賣」、「也沒大家講得那麼爽，要處理開戶、結帳等等問題，還有農產品業績壓力」。