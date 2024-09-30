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求職石沉大海…社會新鮮人陷焦慮「沒人要我？」 網推薦修履歷方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名社會新鮮人投了不少履歷，但始終沒有獲得理想回應，讓她備感挫折。圖／Ingimage
一名社會新鮮人投了不少履歷，但始終沒有獲得理想回應，讓她備感挫折。圖／Ingimage

對於社會新鮮人來說，容易遇到求職困難，如何改善履歷讓自己脫穎而出呢？一名女網友發文求助，她作為社會新鮮人投了不少履歷，但始終沒有獲得理想回應，感到焦慮不安，因此請教網友。對此，網友們分享了修改履歷的方法。

一名女網友在Dcard發文，表示她是今年剛畢業的社會新鮮人，目前還在求職的路上，已經投了不少履歷，但還沒收到理想的回覆，隨著時間一天天過去，開始感到焦慮不安，忍不住懷疑「是不是我不夠好？」或是「是不是沒有人要我了？」。

原PO表示，為了不讓焦慮情緒影響太多，她一直在尋求能舒緩求職壓力的方式，「有沒有什麼有效的方式能幫助我緩解這種焦慮呢？」同時也詢問網友，有沒有推薦的就業資源或網站可以利用呢？有沒有什麼可能更專業或針對性更強的資源、社群？例如職涯講座、線上課程或社群支持之類的。

此文一出，不少網友推薦修改履歷方式，「如果覺得履歷有點問題，可以利用人力銀行的履歷健診功能，或是到各縣市的青年職涯發展中心預約職涯諮商，請他們協助妳的履歷進行優化，以及請教他們面試的應對技巧」、「縣市政府或勞動力發展署有青年職涯發展中心」、「青年職涯發展中心有時會舉辦職涯的講座，覺得有興趣的內容可以報名參加」。

此外也有網友鼓勵PO，可以多充實自己，給自己時間，「求職期間其實是很好的自我探索時間，不妨多學習一些新技能，這段時間妳投資在自己身上的東西，未來都會是加分項」、「不需要過度自責或覺得不夠好，現在的求職市場真的競爭激烈，有時候不一定是妳的問題，而是機會還沒到，給自己多一點時間」。

也有網友分享自身經驗，鼓勵原PO，「我自己剛畢業找工作的時候也超級焦慮，科系偏冷門很擔心沒有公司要我，常常會半夜亂想、偷哭，後來我成功找到工作是請一位很會面試的朋友幫我看履歷，才發現自己寫的履歷有很多可以調整的地方」。

履歷 求職 職場 面試

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