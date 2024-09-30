批菜鳥主管能力不足！她無法接受想走人 網不挺：妳才不懂事

職場生態好複雜，人脈、能力、資歷環環相扣，有時也會有不服氣的時候。一名網友在Dcard分享自己的職場故事。她表示目前30歲剛換新工作，有三年的工作經驗，一進公司卻發現主管不僅年紀比她小，工作能力還不好，沒有相關產業經驗，穿著也不符合一般公司的「正裝」定義，單純因為和總經理是舊識，不服氣的她直言「真的覺得很沒辦法接受」。

原PO表示做了幾個月後，發現主管不僅年紀比自己小，還完全沒有產業經驗，所以很多事情要請示時，她都不知道，都要先等主管問完總經理再等她「傳話」回來，不僅耗時，有時候還會因為主管經驗不足傳達有誤。其次讓原PO看不下去的是主管的服裝，原PO表示對方完全沒有主管的打扮，自己習慣上班穿著正式，但主管每天穿熱褲、短版露肚裝、球鞋或是帆布鞋，背著小廢包來上班，就連去提案或拜訪客戶都是。提出疑問，主管卻說怎麼原PO也有這種老古板的想法，強調「我覺得我很正式、我的心態很正式啊，這樣不就好了」。

文末原PO再補上一點，表示因為主管社會歷練太淺，很多人情世故、應對進退都不會，回話任性又很自我中心，面對客戶話少到沒有存在感。原PO強調有好幾次，客戶以為她才是主管，種種原因讓她非常難接受現在的主管，直言看著這樣的人可以領比自己高的薪水、掛比自己高的職級，真的覺得沒辦法接受，並表示最近有考慮提離職，但跟其他同事都處得還不錯，工作地點離家近，內容跟客戶都是自己喜歡的，因此她非常猶豫。

文章曝光後網友紛紛留言「比不完呀，工作不就是領錢做事嗎？不能接受就換工作囉」、「能力誰比較好對公司誰比較有幫助，應該都是看得出來的」、「看得出來妳滿滿的優越感，妳感覺也社會歷練不足」、「她有人脈你沒有，這是她當主管的理由」、「妳才是不懂人情世故和剛出社會的那個」。

也有人猜測主管的來歷不小，「這應該不是只有關係戶這麼簡單，比較可能是富二代來歷練的」、「這種很容易是董仔的小孩，被要求經歷，總經理沒明講罷了」、「說不定人家是皇親國戚」。